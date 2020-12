“De Salé à Chellah… Mémoire d’une ville”, nouvel ouvrage de Sidi Mohamed El Aboudi

mercredi, 30 décembre, 2020 à 23:09

Rabat – L’écrivain et académicien spécialiste de l’histoire ancienne du Maroc et professeur à l’école supérieure de l’enseignement, Sidi Mohamed El Aboudi, vient de publier l’ouvrage “De Salé à Chellah… Mémoire d’une ville”, aux éditions Ribat Al Fath pour le développement durable.

De 134 pages (format moyen), cet ouvrage qui est fragmenté en cinq parties, relate l’histoire du site Chellah jusqu’à l’ère islamique, à travers une exposition historique de son urbanisme durant les périodes mauresque, romaine et mérinide.

Enrichie de plusieurs images du site, l’ouvrage traite l’histoire de la ville, des traces sédentarité à Salé, des Moussems et de la vie à Chellah.

C’est une participation à l’étude des villes anciennes du Maroc qui ont connu une continuité durant la période islamique, lit-on sur la couverture, ajoutant que cette étude “est une sensibilisation à l’importance que revêt la protection du site et sa préservation”.

Pour le président de l’Association Ribat Al Fath, Abdelkrim Bennani, cet ouvrage vient compléter les données déjà connues sur le site ou apporter des éclaircissements sur d’autres inachevées ou erronées.

L’écrivain Sidi Mohamed El Ayoud a signalé, pour sa part, dans sa présentation de l’ouvrage, que ce travail est un essai qui présente tous les sites historiques découverts au Maroc et adoptés par les Romains comme piliers pour asseoir leur contrôle sur le pays.

L’auteur a indiqué que les informations disponibles sur la période Romaine et Islamique, quoique rares et provenant essentiellement de sources et de revues spécialisées, ont permis de mieux comprendre la situation de la ville et son développement durant ses périodes historiques.

Sidi Mohamed El Aboudi a déjà publié plusieurs autres ouvrages notamment “Le site historique de Banassa, des origines à la fin de la période romaine”, “Contribution à l’étude des villes ancienne du Maroc”, “Les anciennes villes du Maroc à travers les signes des textes et les résultats de la recherche archéologique” et “Villes et centres du Maroc ancien”.