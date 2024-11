Salon international du livre de Sharjah: la culture marocaine amazighe en vedette

vendredi, 15 novembre, 2024 à 23:27

— DNES : Hajar RADDI —

Sharjah – Les maisons d’édition marocaines participant au 43è Salon international du livre de Sharjah, dont le Royaume du Maroc est l’invité d’honneur, présentent une sélection remarquable d’ouvrages qui mettent en avant la culture marocaine, notamment son affluent amazigh.

Ces publications mettent en lumière la culture amazighe marocaine qui fait partie intégrante de l’identité nationale, tout en reflétant la richesse et la diversité du patrimoine marocain ancestral.

Cette nouvelle édition du Salon international du livre de Sharjah (6-17 novembre) offre ainsi aux visiteurs et intéressés par la culture amazighe l’opportunité de découvrir une série de titres pour une compréhension plus approfondie de cette riche culture.

A cet égard, l’ouvrage “Mina thaqafa al maghribia al amazighia” (De la culture marocaine amazighe) de Zoubir Mehdad constitue une précieuse source d’informations pour tout lecteur désireux d’en apprendre davantage sur la culture des habitants du Sahara marocain d’origine amazighe.

Ce livre met également en valeur le patrimoine culturel amazigh du Maroc, en offrant un aperçu complet des différents aspects de cette culture, notamment la langue, les traditions, les arts et les coutumes sociales des communautés amazighes du Royaume, et en explorant les dimensions historiques et civilisationnelles qui ont façonné l’identité de la population amazighe.

Concernant le second ouvrage, il s’agit du roman de Malika Ratnane “La lionne de Haha” qui revisite la mémoire de cette région située entre Essaouira et Agadir. En rappelant l’histoire de la résistance des habitants amazighs de cette région aux troupes portugaises, symbole de patriotisme, l’auteur cherche à faire du passé une force pour l’édification d’un avenir meilleur.

Les pavillons des maisons d’édition marocaines présentent également le livre “Islam et Amazighité” de Tijani Boulaouali qui aborde la question amazighe et ses rapports avec l’Islam à travers une lecture dans les recherches menées par de nombreux intellectuels.

Dans cet ouvrage, M. Boulaouali s’est basé sur deux analyses majeures, la première portant sur “Les droits linguistiques et culturels des Amazighs” réalisée par le chercheur Hassan Id Belkassm, tandis que la deuxième, réalisée par le recteur de l’Institut Royal de la Culture Amazighe, Ahmed Boukous, se penche sur l’écriture amazighe.

Placé sous le thème “Le Maroc des cultures à Sharjah du livre”, le pavillon marocain au sein du Salon propose un programme culturel riche avec pas moins de 107 événements rassemblant une centaine d’écrivains, d’auteurs et d’éditeurs et couvrant divers domaines culturels, artistiques et littéraires, en plus d’une série de séances consacrées à la découverte de la cuisine marocaine.

Le pavillon permet également au public de découvrir le patrimoine marocain à travers des conférences, des pièces de théâtre, des expositions artistiques, des tables rondes, ainsi que des ateliers pour enfants sur la décoration et le tissage. Environ 4.000 titres de 25 maisons d’édition marocaines y sont exposés.