Salon international du livre de Sharjah : Le dictionnaire historique de la langue arabe, un exploit visant la préservation du patrimoine linguistique arabe (experts)

vendredi, 8 novembre, 2024 à 22:28

— E.S: Hajar ERRADI —

Sharjah – Des experts ayant participé à l’élaboration du dictionnaire historique de la langue arabe, ont souligné l’importance capitale de ce glossaire vu qu’il constitue une réalisation marquant un saut qualitatif en matière de documentation et de préservation du patrimoine linguistique arabe au profit des générations actuelles et futures.

Les intervenants dans le cadre d’une conférence dédiée à l’annonce de la finalisation du dictionnaire historique de langue arabe, tenue jeudi dans le cadre de la 43ème édition du Salon international du livre de Sharjah, ont indiqué que ce projet a réuni 780 participants, répartis entre rédacteurs, correcteurs, superviseurs et administrateurs, issus de 20 institutions arabes comprenant des académies linguistiques, des universités et des centres spécialisés, dont des institutions marocaines.

A cette occasion, ils ont salué les efforts des Émirats Arabes Unies et de l’Émirat de Sharjah dans la réalisation de ce projet en s’appuyant sur les nouvelles technologies pour faciliter et accélérer la concrétisation de ce projet.

Dans une allocution de circonstance, le secrétaire général de l’Académie de langue arabe et directeur exécutif du projet du dictionnaire historique, Mohamed Safi Mostaghanemi, a souligné le rôle important joué par les nouvelles technologies dans l’élaboration du dictionnaire dans les meilleurs délais, ajoutant que ce dictionnaire historique se démarque par rapport aux dictionnaires généraux par sa vocation à suivre l’évolution des mots depuis leur premier usage dans les inscriptions et les manuscrits anciens jusqu’à l’époque moderne.

Le membre du Conseil d’administration de l’Académie de langue arabe de Sharjah, Mohamed Hassan Khalaf a, pour sa part, mis en avant l’importance de ce projet inédit, global et historique, soulignant que ce dictionnaire représente un patrimoine linguistique et civilisationnel pour les générations futures, garantissant à la langue arabe une place prépondérante parmi les langues du monde.

La réalisation du dictionnaire historique arabe a nécessité sept ans de travaux, après l’émission d’un décret, le 18 décembre 2016, par Son Altesse l’émir de Sharjah, Sultan Bin Mohammed Al Qasimi, instituant l’Académie de langue arabe de Sharjah, dans le but de coordonner les efforts en vue du lancement du dictionnaire historique.

Une réunion avait eu lieu au Caire le 10 mai 2017, entre le président et les membres de l’Union des académies scientifiques et linguistiques arabes et les présidents des académies de langues arabes, ayant débouché sur la formation des commissions et des étapes essentielles de mise en œuvre du projet.

L’édition du dictionnaire historique a démarré le 18 décembre 2018, avant la publication, en 2020, de huit volumes empiriques et l’initiation des éditions jusqu’à l’annonce en septembre 2024, de la finalisation de l’édition des 127 volumes du dictionnaire.