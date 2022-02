Sécurité routière : “Dib News” sacrée au concours national “Mon initiative pour la vie”

samedi, 19 février, 2022 à 0:43

Rabat – La plateforme “Dib News” a été sacrée, vendredi soir, au concours national “Mon initiative pour la vie” 2022, organisée par l’Agence Nationale de la Sécurité Routière (NARSA), à l’occasion de la Journée nationale de la sécurité routière, pour récompenser les actions et initiatives probantes sur cette thématique.

La consécration de la plateforme “Dib News” de l’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP) a eu lieu lors d’une soirée spéciale autour de la prévention des accidents de la circulation (édition 2022), diffusée par la chaîne “2M” et dédiée à la célébration des qualifiés à ce concours dans les catégories de l’Education routière, Société civile et bonnes pratiques, Sécurité routière au sein des entreprises et milieux professionnels, Invention & Innovation, Communication et sensibilisation et Chansons et œuvres musicales.

“Dib News” a participé à cette nouvelle édition, en concourant dans la catégorie “Communication et sensibilisation”, avec un film de sensibilisation avec des scènes réelles de la jeune marocaine “Jihad Karmat”, victime d’un accident de la circulation.

Ce film vise à sensibiliser aux dangers de la route ainsi qu’aux éventuelles répercussions d’un accident, en adressant un message direct aux citoyens sur l’importance du respect du code de la route.

La plateforme “Dib News”, représentée à ce concours national par la journaliste Fatima Zahra Aboudine, avec l’appui du producteur de contenu Amine Aouni, tend à travers ce film de faire connaître l’expérience de la jeune “Jihad Karmat” au grand public.

La MAP avait lancé, le 1er février 2021, “Dib News” avec pour ambition de devenir un média de référence pour les jeunes âgés entre 15 et 35 ans.

Il a pour objectifs de mettre en avant les expériences sociales et humaines abouties, d’encourager les créateurs de contenu et d’accompagner des mouvements d’idées, des courants modernes, tout en priorisant l’art contemporain à savoir les arts plastiques, la musique, la littérature, la photographie, le théâtre et le cinéma.

A travers cette initiative, la NARSA tend à permettre aux talents marocains de s’exprimer autour d’une thématique sociale de premier ordre, à travers la participation au Concours National intitulé “Mon Initiative Pour La Vie”.

Cette édition est marquée par la diversité des catégories et des thématiques à traiter, en sus de l’accompagnement médiatique à travers la réalisation d’une émission télévisée qui permettra le couronnement des meilleures initiatives dans chaque catégorie via le vote du public.

Le concours repose sur un système de qualification en trois étapes: l’étape de présélection, l’étape de qualification et l’étape finale.