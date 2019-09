Semaine autour du Maroc à Strasbourg: Les Marocains de la diaspora appelés à contribuer activement au développement de leur pays d’origine

mercredi, 25 septembre, 2019 à 9:33

ES : Idriss TEKKI

Strasbourg – La contribution des Marocains de la diaspora au développement de leur pays d’origine a été au centre d’une rencontre de communication, mardi soir à Strasbourg, dans le cadre de la manifestation «Semaine autour du Maroc » organisée par le consulat du Maroc avec le soutien de la ville de Strasbourg, du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), et de l’Amicale du Conseil de l’Europe.

S’exprimant à cette occasion, l’Ambassadeur du Maroc en France, Chakib Benmoussa, qui a appelé les Marocain(e)s de Strasbourg et sa région à contribuer activement au développement de leur mère-patrie, a fait observer que la contribution de la diaspora marocaine de devrait pas se limiter uniquement aux transferts financiers.

Cette contribution est appelée à se concrétiser aussi à travers des investissements générateurs de la richesse et des emplois et le transfert du savoir-faire et des expertises, a estimé le diplomate marocain, notant qu’un débat national est en cours dans le Royaume sur l’importance de l’expérience des Marocains du monde et comment en tirer profit.

Il a souligné, dans ce contexte, l’intérêt tout particulier que porte Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la diaspora marocaine de par le monde, notant que cet intérêt se reflète entre autres dans la Constitution qui acte la participation institutionnelle des Marocains du monde et le devoir de les protéger et de les accompagner partout où ils se trouvent.

M. Benmoussa a également cité les mesures prises en vue de l’amélioration les services consulaires et les efforts fournis par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale ainsi que les différents départements ministériels concernés pour rapprocher l’administration de la communauté marocaine installée à l’étranger.

L’ambassadeur marocain a aussi mis en avant l’accompagnement culturel de la diaspora marocaine en France, assuré par quelque 310 professeurs dépêchés dans l’hexagone pour l’enseignement de la langue arabe et de la culture marocaine dans ce pays, soulignant qu’une réflexion est engagée avec le gouvernement français en vue de l’institutionnalisation de l’enseignement de l’arabe et sa programmation dans les cursus scolaires.

Dans le champ religieux, et afin de préserver la paix spirituelle des membres de la communauté marocaine en France, M. Benmoussa s’est arrêté sur le nombre croissant des imams franco-marocains formés par l’Institut Mohammed VI de formation des imams, morchidine et morchidates, dans l’objectif de promouvoir l’Islam du juste milieu.

Au terme de cette rencontre, qui s’est déroulée en présence notamment du Consul du Maroc à Strasbourg, Khalid Afkir, la parole a été donnée à des représentants de la communauté marocaine établie dans cette ville, qui ont exprimé à cette occasion leurs préoccupations relatives entre autres à la participation politique des MRE dans le sillage des dernières réformes institutionnelles, à la réforme du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger et au rôle des Marocains du monde dans la défense de la cause nationale.

La Semaine autour du Maroc (23-28 septembre) est destinée à souligner les liens existant entre la ville de Strasbourg, l’Alsace, la France, l’Europe et le Maroc. Au programme de cette manifestation figure notamment des expositions sur “Marocains ; migrants et voyageurs”, et “Sites historiques du judaïsme marocain: synagogues et cimetières”, un concert de musique arabo-andalouse, la projection du film « Road to Kabul » et un concert acoustique Gnawa au Palais de l’Europe.

Cette semaine sera clôturée en apothéose, samedi prochain, par une Soirée musicale marocaine ouverte au public.