Séminaire “Leadership féminin” : Une soixantaine de femmes de la MAP au haut potentiel, en conclave à Marrakech

mardi, 29 juin, 2021 à 10:19

Marrakech – Les travaux de la 3è édition du séminaire “Leadership féminin” de l’Agence Marocaine de Presse (MAP), un événement majeur inscrit dans le cadre des efforts soutenus menés par l’Agence pour renforcer et promouvoir la parité et donner la chance à la gent féminine d’accéder à des postes de responsabilité, se sont ouverts lundi à Marrakech, en présence notamment, du Directeur général de la MAP, M. Khalil Hachimi Idrissi.

Organisé au profit de femmes-cadres de l’Agence, ce séminaire, qui se poursuivra jusqu’au 2 juillet, se déclinera en plusieurs ateliers tournants et activités de team building, animés par une équipe de coachs professionnels.

Placé sous le thème “les femmes de la MAP : Brisez le plafond de verre !”, cet événement se veut également, une concrétisation dans les faits du programme “MAP- Parité” lancé par la Direction Générale de l’Agence, dans l’optique d’améliorer le leadership féminin, et de consacrer l’émergence au sein de l’Agence, d’un véritable état d’esprit consacrant la culture de la parité.

Intervenant lors de l’ouverture de ce séminaire, M. Hachimi Idrissi, a mis en lumière la pertinence et la singularité de ce séminaire qui sert d’occasion pour focaliser sur tout le temps parcouru depuis la mise en place d’un Comité de parité au sein de la MAP ayant pour mission de consacrer une véritable culture en la matière à la fois auprès des hommes et des femmes, louant, au passage, tout le travail accompli par le conseil de ce Comité.

“Nous avons choisi au sein de la MAP d’aborder la question de la parité par la pédagogie”, a enchaîné M. Hachimi Idrissi. “Nous avons pris les choses sérieusement et on se réunit régulièrement autour du Comité de parité pour voir quelle place la femme doit avoir au sein de la MAP et améliorer ainsi sa présence”, a-t-il dit.

De même, M. Hachimi Idrissi n’a pas manqué de relever que la MAP est un établissement public stratégique où, la question de la parité jouit d’une attention particulière, préconisant, dans ce sens, la nécessité pour le Comité de parité d’oeuvrer en vue de l’élaboration, pour les années à venir, d’un plan stratégique de parité.

“L’un des défis à relever consiste donc à savoir comment améliorer, ensemble, nos performances en matière de parité, c’est à dire : à imaginer les voies à suivre et les moyens à mettre en oeuvre pour arriver à cette fin”, a dit M. Hachimi Idrissi.

Par la même occasion, il a émis le voeu de voir ce Séminaire de Marrakech constituer un tournant “dans notre perception de la parité et dans la manière dont on doit trouver des réponses adéquates pour améliorer notre performance en la matière”.

M. Hachimi Idrissi s’est félicité de même de l’existence au sein de l’Agence d’une volonté collective, ambitieuse, importante et assumée par les organes de décision de la MAP, de promouvoir et de consolider cette politique de parité.

“Quand il y a une ligne de force aussi puissante et une ambition assumée et collective, nous parviendrons aux résultats escomptés”, a-t-il assuré, estimant que la MAP du 21è siècle doit être portée par ses Femmes et ses Hommes.

Abordant la question de la mobilité, il a, par ailleurs, fait savoir que celle-ci fait partie de l’ADN de la MAP.

Sur un autre registre, le Directeur Général de la MAP s’est attardé sur certains facteurs objectifs qui se dressent comme “barrières” derrière la réalisation de la parité escomptée et qui tiennent le plus souvent à ce qu’il a appelé “des freins culturels puissants”, pointant du doigt, dans ce sens, une certaine culture machiste et discriminatoire persistante vis-à-vis des femmes.

Pour sa part, Mme Nouzha Skalli, présidente du Think-Tank “Awal” a salué l’initiative de la création d’un Comité de Parité au sein de la MAP qui, a-t-elle dit, va dans le sens de la mise en oeuvre des dispositions de la Constitution, estimant que la parité est “une question de femmes et d’hommes, de justice, d’efficacité et de performance”.

Dans ce sens, elle a fait savoir que l’égalité Homme -Femme constitue une source de bonheur conjugal et de dialogue alors que la discrimination est source d’injustice, de conflit et de violence.

Mme Skalli n’a pas manqué également de mettre en avant les grandes réalisations accomplies au Maroc en matière de promotion des droits de la femme et ce, grâce au leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Dans une déclaration à M24, la Chaine de télévision de l’information en continu de la MAP, Mme Meryem Louali, présidente du Comité de parité au sein de la MAP, a qualifié ce séminaire de “moment fort” dans cette quête de parité, et une occasion pour célébrer les progrès réalisés en termes de parité, et donc de renouveler ce vœu de promouvoir et d’affirmer le leadership féminin de la MAP pour lequel, il est temps de saisir la place qui lui revient dans le développement et le rayonnement de l’Agence.

“La présence féminine aux postes de prises de décision n’est plus au stade de la théorie mais au niveau de la mise en œuvre”, a-t-elle enchaîné, déplorant le fait qu’en “dépit de tous les efforts, la présence féminine reste faible aux postes de direction et au niveau des postes de chefs de divisions et des pôles régionaux et internationaux”.

A ses yeux, la femme doit se libérer des freins qui l’entravent et faire que sa carrière se développe et s’épanouisse complètement.

Inscrit dans le cadre de la politique de formation et d’amélioration des compétences du Capital humain de la MAP, mise en exécution, en collaboration avec la Fondation MAP, ce Séminaire se propose de favoriser la prise de conscience de la culture de la parité, de créer une cohésion entre les femmes bénéficiaires de cette formation, d’améliorer les “Soft Skills” censés les aider à mieux gérer leurs équipes et leurs projets, et de mieux participer à la réalisation des projets stratégiques de l’Agence.