Sénégal: Bouchra Sidi Hida, une passionnée de la recherche à la quête du savoir

jeudi, 5 mars, 2020 à 13:17

-Par Rachid Maboudi-

Dakar – Il y a des femmes qui nourrissent de grandes ambitions, croient en leur potentiel et se sentent toujours assoiffées d’étoffer leurs connaissances. La Marocaine Bouchra Sidi Hida, membre du Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique (CODESRIA), basé à Dakar, fait indubitablement partie de ces chercheuses qui ont roulé leur bosse dans plusieurs continents à la quête du savoir et de la découverte de nouveaux horizons.

Cette docteur en sciences sociales, native de Marrakech, a débuté ses études supérieurs à l’Université catholique de Louvain (UCL) en Belgique.

“Etudier à l’UCL était une bonne expérience riche et fructueuse qui suscite encore au plus profond de moi une certaine nostalgie. Parce qu’au sein de cette enceinte académique, il y a toujours des nouveautés, des débats intéressants, des discussions et surtout, la disponibilité des professeurs et des chercheurs qui étaient toujours présents à chaque fois que nous avons besoin d’eux”, a-t-elle affirmé.

Après le doctorat, Mme Sidi Hida a coordonné une étude sur les Belgo-Marocains en Belgique dans le cadre du partenariat entre la Fondation Roi Baudouin et le Centre d’études et de recherches en Sciences sociales (CERSS) à la Faculté des Sciences juridiques, économiques, à Rabat-Agdal.

Selon elle, cette expérience lui a permis de rencontrer des chercheurs d’origine maghrébine spécialistes de la migration dans diverses villes de la Belgique, à Bruxelles, à Gent, à Liège et à Rabat.

Sa passion pour la recherche ne va pas s’arrêter là, d’autant plus qu’elle va partir au Canada pour mener une étude sur les Marocains qui vivent au Québec, l’objectif étant de comprendre les causes de la migration vers ce pays.

“Le passage d’une étude à l’autre m’a permis de consolider mon parcours professionnel et connaitre mieux ma société et son environnement”, a-t-elle dit avec fierté, dans un entretien à la MAP.

Lauréate du prix de la Fondation Euro-arabe de l’Université de Grenade, Sidi Hida partira ensuite à Grenade pour un séjour de recherche.

“J’ai continué à suivre mon objectif qui est de faire la recherche sans relâche, de publier. Je participais à des conférences, des colloques et séminaires”, a-t-elle noté.

Chercheure associée à plusieurs Centres de recherches, à Montréal, à Marseille et à Rabat, Mme Sidi Hida est auteure de plusieurs articles et ouvrages dont “Mouvements sociaux et logiques d’acteurs” ou encore “l’altermondialisme marocain”.

Ses premiers contacts avec le pays de la Téranga et l’Afrique de l’Ouest en général remontent à 2008 quand elle était intervenue à Yaoundé, au Cameroun, sur l’altermondialisme marocain, aux côtés de chercheurs du continent et de sa diaspora, spécialistes des sciences sociales et humaines.

“Devenue membre du CODESRIA, j’ai commencé à participer à plusieurs des activités organisées par le Conseil en tant que personne ressource dans des instituts, en tant que membre du comité de sélection des subventions pour étudiants africains ou pour participer à des conférences ou séminaires”, a-t-elle fait savoir.

“La première visite effective au Sénégal remonte au Forum social mondial qui a eu lieu à Dakar en 2011”, se rappelle-t-elle, notant qu’il s’agissait là de sa première prise de contact avec les réalités sociales et culturelles du pays.

“A chaque fois que je visite un pays, je considère toujours que cela constitue une richesse. Bien évidemment, chaque société a ses défaillances et ses points forts, mais l’essentiel est de considérer chaque expérience et la tourner à mon avantage”, a-t-elle noté, ajoutant qu'”à Dakar, j’ai découvert de nouvelles réalités et des spécificités, j’ai vu de nouvelles façons de faire qui m’ont permis de constituer une opinion et de nouvelles visions des gens et des choses”.

Revenant sur son expérience au sein du CODESRIA, une institution panafricaine autonome dont le but est de promouvoir le développement de la recherche en sciences sociales et humaines, Sidi Hida a estimé que “chaque activité organisée par le conseil constitue un plus parce que cela me permet de connaitre mieux les sociétés africaines et de rencontrer des chercheurs venus de divers pays du continent et de la diaspora”.

De plus, a-t-elle poursuivi, le travail au CODESRIA m’a offert l’opportunité de découvrir certaines contraintes et acquis, les transformations et les mutations que subissent les sociétés africaines, les politiques publiques et les questions démocratiques, les besoins des sociétés et leurs populations à travers les recherches supervisées par le CODESRIA.

Mme Sidi Hida a tenu par ailleurs à inviter ses consœurs à ne pas se laisser intimider par les conditions de travail en Afrique subsaharienne et à relever le défi, car pour elle, “pour se lancer dans une carrière professionnelle, il est important de nourrir ses racines ancrées en Afrique par l’acquisition de nouvelles expériences, de mieux apprécier les acquis que l’on a eus dans son propre pays et les fructifier par de nouvelles expériences et s’assurer d’un bon développement de soi”.