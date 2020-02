SIEL 2020: pour célébrer le “voisinage” culturel et les valeurs universelles

vendredi, 7 février, 2020 à 9:05

Rabat – La 26éme édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL 2020), organisé du 6 au 16 février sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, se veut l’occasion de célébrer le “voisinage” culturel et les valeurs universelles, a indiqué, le ministre de la culture de la jeunesse et des sports, porte-parole du gouvernement, El Hassan Abyaba.

Présentant le programme de cette édition dont la cérémonie d’ouverture a été présidée jeudi par SAR la Princesse Lalla Hasnaa, le ministre a relevé que la présente édition se démarque par la participation de la Mauritanie en tant qu’invitée d’honneur.

La présence de ce pays à cet événement d’envergure renseigne sur la profondeur des relations civilisationnelles entre le Maroc et la Mauritanie et vient fructifier les échanges entre les deux voisins et peuples sur les plans culturel, politique et économique, a-t-il noté, ajoutant que des maisons d’édition représentant ce pays offriront aux visiteurs “les perles” de la culture mauritanienne ainsi que les dernières publications intellectuelles et créatrices.

Il a, par ailleurs, précisé que cette édition connaîtra la participation de 703 exposants, dont 267 directs et 436 indirects, venus du Maroc, d’Afrique, d’Europe, d’Asie et d’Amérique, qui présenteront un fond documentaire riche et varié, couvrant plusieurs champs de connaissance, avec plus de 100.000 ouvrages.

La présente édition sera marquée aussi par un programme riche et diversifié qui célèbre le “voisinage” culturel à travers des performances maroco-mauritaniennes conjointes, a-t-il dit, relevant que sont prévues aussi des activités célébrant les valeurs universelles avec la participation de personnalités de marque du monde de la pensée, de la politique et de l’économie venant du Maroc et d’ailleurs.

Seront également présents des visiteurs venant de pays maghrébins, arabes, africains, européens ou encore d’Amérique latine.

M. Abyaba a, en outre, fait observer que cette édition a été conçue de manière à refléter l’esprit de la Constitution notamment en ce qui concerne la diversité linguistique et culturelle, tout en veillant à proposer des questions d’actualité, ajoutant que le SIEL 2020 prend compte de la justice territoriale dans la proposition des participants et attache de l’importance à la diversité dans le traitement des questions liées aux différents champs du savoir.

Il a de même indiqué que des hommages posthumes seront rendues à des personnalités dont des créateurs et des chercheurs ayant marqué de leur empreinte la scène culturelle et intellectuelle.

Aux côtés des différentes activités, M. Abyaba a souligné qu’une journée baptisée « la journée professionnelle » a été dédiée aux professionnels du livre, notamment les éditeurs, les économistes, les hommes de droit et les associatifs pour examiner les questions relatives aux nouveautés et aux obstacles auxquelles sont confrontées l’édition et la lecture.

Les espaces du Salon seront également marqués par l’organisation d’un programme culturel au profit des enfants, qui auront l’occasion, 10 jours durant, de bénéficier d’ateliers scientifiques et artistiques, encadrés par des spécialistes, ainsi que des rencontres avec des écrivains, des artistes, des sportifs et des hommes de médias.

La 26è édition du SIEL, événement dont la genèse remonte à plus de deux décennies, est l’occasion pour le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports (département de la Culture) de mettre en avant le rôle des partenaires dans le soutien des efforts de la promotion de ce grand rendez-vous culturel, qui reflète la position de choix de la culture en général, du livre en particulier, et de leur rôle dans le renforcement de l’effort général de développement.

Selon les organisateurs, cette 26ème édition du SIEL connaîtra la participation de plusieurs écrivains, chercheurs, et professionnels venus du Maroc et des quatre coins du monde.

Des intervenants des quatre coins du monde seront au rendez-vous pour animer divers séminaires, soirées poétiques, rencontres et présentations d’ouvrages nouvellement parus.

Cette édition prévoit, également, des moments forts et une cérémonie honorant des personnalités intellectuelles et créatives de diverses régions du Royaume.