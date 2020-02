SIEL 2020 : la Présidence du ministère public et SOMAGRAM remportent le prix du stand le plus accessible aux personnes en situation de handicap

dimanche, 16 février, 2020 à 15:36

Casablanca – La Présidence du ministère public et la Société marocaine des arts graphiques modernes (SOMAGRAM) ont remporté, samedi à Casablanca, le prix du stand le plus accessible aux personnes en situation de handicap de la 26è édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL 2020) respectivement dans les catégories “exposants institutionnels” et “éditeurs”.

Organisé par le ministère de la Solidarité, du Développement social, de l’Égalité et de la Famille, en collaboration avec le ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports, ce prix vise à sensibiliser à l’importance de rendre les espaces culturels accessibles aux personnes en situation de handicap, tout en incitant les acteurs concernés par l’édition et le livre à s’intéresser davantage à cette question.

S’exprimant lors de cette cérémonie, la ministre de la Solidarité, du Développement social, de l’Égalité et de la Famille, Jamila El Moussali, a indiqué que ce prix est une initiative destinée à promouvoir l’accès de ces personnes à la société de la connaissance, appelant tous les établissements et espaces dédiés à la culture à accorder plus d’importance à cette question d’accessibilité.

Pour sa part, le ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, porte-parole du gouvernement, El Hassan Abyaba a réitéré la détermination de son département à adhérer à toutes les initiatives visant à consacrer les valeurs de solidarité et à accompagner toutes les activités organisées au profit des personnes à besoins spécifiques.

La cérémonie de remise de ce prix s’est déroulée en présence notamment du secrétaire général du gouvernement, Mohamed Hajoui, de la ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Economie Sociale, Nadia Fettah Alaoui, du ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement , Aziz Rebbah et du ministre délégué auprès du ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Driss Ouaouicha.