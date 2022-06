SIEL-2022: Appel à bâtir l’Afrique par le biais de la littérature (rencontre)

vendredi, 3 juin, 2022 à 21:14

Rabat – “La littérature est un moyen puissant et efficace pour bâtir le continent africain”, ont affirmé, vendredi à Rabat, les participants à une rencontre sous le thème “l’ancrage continental et mondial de la culture africaine: actualité et perspective”.