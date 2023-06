SIEL-2023: Plus de 163.000 visiteurs en huit jours (ministère)

samedi, 10 juin, 2023 à 16:56

Rabat – La 28ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL-2023) à Rabat a accueilli près de 163.000 visiteurs en huit jours (2-9 juin), selon le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Durant cette période, le Salon a attiré 163.272 visiteurs, a indiqué la même source, soulignant que le nombre de visiteurs lors de la seule journée de vendredi a atteint 36.379 visiteurs.

Placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, le SIEL se poursuit jusqu’au dimanche 11 juin.

Organisé par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication en partenariat avec la Wilaya de la région de Rabat-Salé-Kénitra et le Conseil de la région Rabat-Salé-Kénitra, le SIEL-2023 connait la participation de 737 exposants et de 661 écrivains, intellectuels et poètes marocains et étrangers.