SIEL 2023: Les directeurs des salons du livre dans le monde arabe discutent de l’industrie du livre

vendredi, 2 juin, 2023 à 21:21

Rabat – La commission des directeurs des salons du livre du monde arabe a tenu, vendredi, une rencontre pour discuter de plusieurs thématiques en lien avec l’industrie du livre dans le monde arabe, dans le cadre de la 28ème édition du Salon du Livre et de l’Édition (SIEL-2023) de Rabat.

Lors de cette réunion, les directeurs ont fait le point sur la situation de l’industrie du livre dans les pays arabes et sur les meilleurs moyens à même de développer le secteur et favoriser la participation des éditeurs arabes dans les salons du livre et dans d’autres manifestations similaires.

En outre, cet événement a été une occasion idoine de s’arrêter sur les principaux obstacles rencontrés par les éditeurs arabes, tout en explorant les bonnes approches à adopter pour valoriser et soutenir l’industrie du livre.

Dans une déclaration à la MAP, le président de l’union des éditeurs arabes, Mohamed Rashad, a précisé que l’industrie du livre dans les pays arabes vacille entre évolution et déclin, pour des raisons liées aux conditions et aux mécanismes de soutien, appelant les gouvernements à soutenir l’éditeur arabe pour améliorer le niveau d’édition et de publication.

M. Rashad, qui est également Président de l’Union Al-Dar al Masriah Al-Lubnanieah, a exprimé ses vifs remerciements au Royaume du Maroc pour sa réaction positive au communiqué émis par l’Union des éditeurs arabes, visant à soutenir le secteur de l’édition dans le monde arabe durant la pandémie du Covid-19, précisant que le Maroc fait partie des premiers pays qui ont répondu favorablement à cet appel.

D’autre part, M. Rashad s’est félicité de la bonne organisation du SIEL, saluant le choix des éditeurs participant à cette édition. Il a, de même, rappelé le rôle important du Maroc dans le rayonnement et le développement civilisationnel arabe et islamique.

Organisée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication en partenariat avec la Wilaya de la région de Rabat-Salé-Kénitra et le Conseil de la région Rabat-Salé-Kénitra, le SIEL-2023, qui se poursuit jusqu’au 11 juin, est marqué par la participation de 661 écrivains, intellectuels et poètes marocains et étrangers qui illumineront avec leurs contributions intellectuelles le ciel de ce Salon international de renom.

Au menu de cette édition figurent plusieurs événements culturels, en plus de la mise en place d’un espace spécialement dédié aux enfants, proposant un large éventail d’ateliers et d’activités scientifiques et culturelles destinés à renforcer la relation des enfants avec l’apprentissage et les livres.