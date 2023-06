SIEL-2023: le Pavillon du Parlement consacre le droit d’accès à l’information pour les personnes à besoins spécifiques

samedi, 10 juin, 2023 à 17:07

Par Redouane Lbaaqili

Rabat – Consacrant le droit d’accès à l’information et d’ouverture à toutes les franges de la société, le Parlement a mis en place un pavillon au Salon International de l’Édition et du Livre qui facilite l’accès aux personnes non voyantes et celles ayant des besoins spéciaux, et ce, en mobilisant tous les moyens permettant à cette tranche de la société de s’enquérir des différentes activités de l’institution parlementaire.

La première chose qui attire l’attention des visiteurs de cet espace, dont la conception a pris en compte les spécificités et l’authenticité de l’architecture marocaine, réside dans la facilité d’accès des personnes à mobilité réduite au pavillon de l’institution législative et de s’y déplacer facilement.

Côté contenu, des cadres compétents des deux Chambres du Parlement ont été mis à disposition de ces personnes, en vue de leur fournir des explications et des interprétations simultanées en langue des signes. Ces visiteurs ont également à portée de main des applications électroniques intelligentes et des publications en braille. Il s’agit d’un excellent service au profit des personnes non voyantes, en particulier les étudiants, comme c’est le cas de l’étudiante universitaire Hafida Ait Elhaj, qui était submergée de joie alors qu’elle consultait de précieux livres et ouvrages sur l’action de l’institution législative.

Dans une déclaration à la MAP, les professeurs Sanaa Tarkhani et Mustapha El Kettani, experts en langue des signes, ont salué l’ouverture du Parlement aux différentes catégories de la société, notamment les personnes en situation de handicap sensoriel celles souffrant de déficiences auditives, soulignant que tout au long de l’évènement, ils fournissent une traduction simultanée en signes au profit des visiteurs issus de cette catégorie. Ces traductions semblables à celles des séances de questions orales aux Chambres des représentants et des conseillers.

Pour sa part, la responsable de la division communication de la Chambre des conseillers, Souad El Hammami, a affirmé que l’effort consenti cette année au profit des personnes ayant des besoins spéciaux fait suite aux observations notées lors de la première participation à la précédente édition du SIEL, marquée par une participation remarquable de cette catégorie de citoyens.

Elle a dans ce sens indiqué dque la Chambre des conseillers a récemment créé un groupe de travail thématique temporaire pour les personnes en situation de handicap dont la présidence a été confiée à Fatima El Hassani, conseillère parlementaire du Rassemblement National des Indépendants (RNI), qui s’occupe des programmes intégrés destinés à ces personnes.

A travers sa participation distinguée et réussie aux activités de cette 28ème édition du SIEL, le Parlement marocain continue d’affirmer et de mettre en avant son ouverture responsable et sa communication efficace grâce à son interaction avec les visiteurs du Salon, ce qui contribue à consolider les acquis du travail parlementaire, ainsi qu’à une sensibilisation politique chez les citoyens.

Cette année, la présence des deux chambres du parlement à ce rendez-vous culturel annuel intervient dans un contexte marqué par un engagement résolu de l’institution parlementaire à consacrer la transparence, à favoriser la matérialisation effective du droit d’accès à l’information et aussi à livrer une information aisément accessible à tous sur sa composition, des structures, ses prérogatives ainsi que son rôle fondamental dans la promotion de la pratique démocratique.

L’Espace Parlement au SIEL accueille un nombre considérable de visiteurs parmi lesquels des chercheurs, des professeurs universitaires, des intellectuels, des acteurs politiques et institutionnels, ainsi que des étudiants et étudiantes d’âges différents qui découvrent de près le travail de l’institution législative à travers ses archives et ses diverses publications et activités.

Dans ce pavillon, le visiteur peut accéder aux éditions du parlement concernant la production législative ou encore le bilan des travaux des deux chambres du parlement ainsi que des publications contenant les discours de SM le Roi Mohammed VI prononcées devant les parlementaires lors des cérémonies d’ouverture des sessions entre 1999 et 2019, outre des publications réservées aux programmes gouvernementaux ainsi qu’un guide général des délibérations parlementaires durant la période 1965 à 2002.