SIEl 2023: Présentation du livre “D’une bipolarisation à une autre” de son auteur Fathallah Oualalou

jeudi, 8 juin, 2023 à 22:39

Rabat – L’ouvrage “D’une bipolarisation à une autre: promesses de l’interdépendance” du politologue et économiste Fathallah Oualalou, a été présenté, jeudi à Rabat dans le cadre de la 28ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL-2023).

Dans cette publication de 260 pages, parue aux éditions La croisée des chemins en français, M. Oualalou livre un regard et une analyse pertinents sur une nouvelle donne géopolitique, tout en relatant l’histoire et les faits géopolitiques et socio-économiques des deux bipolarisations mondiales.

Il s’agit d’une analyse comparative de deux bipolarisations, à savoir celle du 20ème siècle entre deux puissances qui appartiennent à la même civilisation (les Etats Unis et l’URSS) et celle du 21ème siècle entre deux pays qui font parti de civilisations différentes (les Etats Unis et la Chine).

L’auteur se pose également, au fil des pages, des questionnements quant à l’avenir de cette nouvelle bipolarisation et les différents enjeux, politiques, économiques, sécuritaires et autres qu’elle peut avoir sur le monde, et notamment sur les pays émergents.

“L’essentiel de ce livre est de comparer la bipolarisation, notamment celle du 20ème siècle, qui était idéologique et stratégique et qui s’est terminé vers la fin des années 80 avec la disparition de l’URSS et celle du 21ème siècle entre la Chine et les Etats Unis”, a indiqué M. Oualalou, dans une déclaration à la MAP, ajoutant que “la deuxième bipolarisation est très différente de la première, étant donné que nous sommes dans un monde complexe”.

L’économiste et ancien ministre de l’Economie et des Finances explique que son analyse porte plus particulièrement sur la manière avec laquelle le Maroc, la méditerranée, l’Afrique et le monde arabe vont répondre à cette nouvelle donne qui va dominer le monde pour au moins les 40 prochaines années.

“Le monde est aujourd’hui dominé par une globalisation qui n’est pas seulement économique mais qui est technologique, stratégique et culturelle, et donc c’est à nous de trouver la réponse à ces changements”, a-t-il ajouté, appelant également l’Europe à prendre conscience de cette bipolarisation pour que cette mondialisation soit plus partagée et équilibrée.

“J’espère que l’Europe va contribuer avec nous à la création d’un troisième pôle d’équilibre et qu’elle s’intéressera de plus en plus à ce qu’on appelle le Sud global”, a-t-il renchérit, soulignant que “c’est à nous aujourd’hui de nous adapter et de nous unir”.

Fathallah Oualalou compte à son actif de nombreuses publications en matière de théorie économique, de politiques financières et de relations internationales, notamment “La mondialisation et nous: le Sud dans le grand chamboulement” et “La Chine et nous: répondre au second dépassement”.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le SIEL, qui se poursuit jusqu’au 11 juin, est une occasion d’encourager à la lecture, à travers des initiatives culturelles, intellectuelles, artistiques et pédagogiques dans les domaines de la littérature et de la création, ou en attirant des maisons d’édition de différents pays offrant au lecteur marocain un éventail culturel riche qui comprend des titres littéraires, scientifiques, religieux et historiques divers et abordables.