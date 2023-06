SIEL-2023 : présentation du roman “Le Voyage du Hijaz” de Kaoutar Abu Al-Aid

dimanche, 11 juin, 2023 à 10:31

Rabat- La romancière et chercheuse marocaine, Kaoutar Abu Al-Aid, a présenté, samedi à Rabat, son roman intitulé “Le Voyage du Hijaz”, lauréat du Prix Ibn Battouta de la littérature de voyage, dans la catégorie annotation de manuscrits à l’échelle du monde arabe, décerné par le Centre arabe de littérature géographique à Abou Dhabi.

Présenté à l’occasion de la 28è édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL-2023), ce roman est à l’origine un manuscrit qui retrace le voyage du savant marocain Mohamed Hajji Al-Hachimi Bouchaara.

Le livre retrace essentiellement le voyage effectué par ce savant en 1348 de l’Hégire (1930) à une période cruciale de l’histoire du Maroc. Il s’agit d’un périple qui a marqué l’histoire et qui a été une véritable aventure, notamment parce la France avait imposé à cette époque le dahir de ségrégation dit “Dahir berbère”.

L’auteur du livre, qui dit avoir consacré plus de six ans de travail à cet ouvrage, fait savoir qu’elle a rencontré la famille du savant qui a vécu les détails de son voyage, avant de transformer ce qui était à l’origine un manuscrit en œuvre littéraire.

“J’ai travaillé sur ce voyage pendant plus de six ans, ce qui m’a valu une thèse de doctorat spécialisée dans l’histoire des relations entre le Maroc et le Machrek durant l’histoire moderne et contemporaine à l’université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès”, a-t-elle précisé.

“Il s’agit d’un un manuscrit que j’ai trouvé à la Bibliothèque nationale de Rabat, une copie originale unique écrite en belle écriture marocaine par l’auteur lui-même. Je l’ai ensuite transformé en œuvre littéraire”, a-t-elle fait savoir.

Organisé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, par le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, en partenariat avec la Wilaya et le Conseil régional Rabat-Salé-Kénitra, le SIEL-2023, qui se poursuit jusqu'au 11 juin, est marqué par la participation de 661 écrivains, intellectuels et poètes marocains et étrangers.