SIEL 2023 : regards croisés sur le patrimoine oral et la sauvegarde de l’oralité

lundi, 5 juin, 2023 à 20:47

Rabat – Des panélistes aux parcours diversifiés ont apporté leurs regards sur le patrimoine oral et la sauvegarde de l’oralité, à l’occasion d’une rencontre organisée, lundi, dans le cadre de la 28ème édition du Salon du Livre et de l’Édition de Rabat (SIEL-2023).

Cette rencontre a constitué une opportunité pour revenir sur les expériences marocaines, québécoises et françaises concernant l’importance de l’oralité et de sa préservation, ainsi que sur les changements majeurs autour du rapport entretenu par les jeunes avec le patrimoine oral.

Selon les panélistes, l’écriture contribue grandement à la préservation de l’oralité et lui sert de relais, pour faire entendre “les voix inaudibles”, comme celles des femmes autochtones du Québec, dont les poèmes sont de plus en plus publiés en langue autochtone.

Côté marocain, beaucoup reste à faire afin de valoriser et promouvoir l’oralité à travers la programmation culturelle, et ce, malgré les efforts déployés par les parties prenantes institutionnelles et l’existence du festival des contes de Rabat qui a largement contribué à la mise en lumière de ce patrimoine.

Soulignant son aspect fédérateur, les experts ont précisé que l’oralité “soude les individus dans un monde devenu de plus en plus individualiste” et que les écrivains ont leur rôle à jouer dans sa transmission.

Avec des figures telles que le conteur de la place public de Jamâa El Fnâ et les histoires racontées dans le cercle familial, l’enjeu de préservation de cet héritage est désormais posé.

A cet égard, les panélistes ont affirmé qu’il est aujourd’hui essentiel de redécouvrir le patrimoine oral et de s’adapter au numérique pour “combler” le vide qui persiste dans la préservation de l’oralité.

Appelant à éviter tout “clivage générationnel” par rapport à l’oralité et à l’apprentissage de “deux ou trois langues étrangères” pour faciliter de dialogue avec l’Autre, les experts ont plaidé pour la mise en place de solutions innovantes pour sauvegarder la tradition orale, compte tenu des limites posées par la Convention de 2003 de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

Organisée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication en partenariat avec la Wilaya de la région de Rabat-Salé-Kénitra et le Conseil de la région Rabat-Salé-Kénitra, le SIEL-2023, qui se poursuit jusqu’au 11 juin, est marqué par la participation de 661 écrivains, intellectuels et poètes marocains et étrangers qui illumineront avec leurs contributions intellectuelles le ciel de ce Salon international de renom.