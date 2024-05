SIEL 2024: Appel à adopter une approche participative pour renforcer les compétences des magistrats (Colloque)

lundi, 13 mai, 2024 à 22:21

Rabat – Les participants à un colloque scientifique organisé, lundi au stand du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), dans le cadre de la 29ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), ont appelé à adopter une approche participative pour renforcer les compétences juridiques et de droits de l’Homme des magistrats et consolider la moralisation de la justice.

Lors de cette conférence, organisée par le CSPJ, la présidence du ministère public et la Cour des comptes sous le thème “Moralisation de la vie publique : approches multiples”, les intervenants ont appelé à la nécessité d’amorcer un débat public sur le rôle des différentes institutions constitutionnelles dans la consolidation des principes de déontologie judiciaire et le renforcement des compétences juridiques et des droits de l’Homme des magistrats et des institutions concernées.

A cette occasion, les participants ont passé en revue les rôles des différentes institutions constitutionnelles chargées de préserver l’autorité du pouvoir judiciaire, de respecter l’éthique de l’action judiciaire, d’appliquer correctement les règles de procédure judiciaire, de protéger les droits des justiciables et d’assurer l’indépendance des magistrats.

Dans ce contexte, Mohamed Zaoug, membre du CSPJ, a souligné que la promotion de la moralisation de la justice est une responsabilité collective incombant à toutes les institutions concernées, y compris la famille, l’école et les différentes instances concernées.

Il a aussi mis l’accent sur l’importance de la moralisation de la justice pour assurer le développement économique et social escompté, eu égard au lien avéré entre les valeurs d’intégrité et de probité et la lutte contre toutes les formes de corruption.

Dans une intervention sur ”La stratégie du Conseil supérieur de la magistrature en matière de moralisation”, le président du Comité de déontologie et de soutien à l’indépendance des magistrats au CSPJ, Abdellatif Tahar, a affirmé que la Constitution a créé un ensemble d’institutions investies d’une mission de contrôle dans le but de moraliser la vie publique et lutter contre toutes formes de corruption.

De son côté, Jalal El Adouzi, de l’Inspection générale des affaires judiciaires, a évoqué les principes fondamentaux régissant la profession judiciaire, tels que l’indépendance et l’intégrité, mettant l’accent sur le rôle de cette inspection en matière de gestion du contrôle de l’institution judiciaire au niveau central et décentralisé.

Pour sa part, le Procureur général du Roi près la Cour d’Appel de Casablanca, Saleh Tizari, a mis en avant le rôle du ministère public dans la moralisation de la justice à travers la réception de tous les dossiers et plaintes, notant que la loi organique du CSPJ stipule la publication des noms des magistrats faisant l’objet de sanctions disciplinaires, en plus du fait que le parquet procède à l’examen de toutes les plaintes et réclamations en toute impartialité.

Le CSPJ participe à la 29ème édition du SIEL à travers l’organisation de neuf colloques et rencontres de communication, ainsi que la présentation des principales publications du Conseil et de ses attributions, activités et réalisations.