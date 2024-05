SIEL 2024: Focus sur la dimension spirituelle et philosophique chez feu Edmond Amran El Maleh

dimanche, 19 mai, 2024 à 22:17

Rabat – La dimension spirituelle et philosophique chez feu Edmond Amran El Maleh a été au centre d’une rencontre organisée, samedi à Rabat, dans le cadre de la 29ème édition du Salon International de l’Edition et du Livre (SIEL).

Lors de cet événement qui a regroupé plusieurs passionnés de littérature, d’étudiants et de professeurs universitaires, les intervenants ont mis en avant la finesse d’esprit dont a fait preuve l’écrivain tout au long de sa vie ainsi que sa passion pour l’écriture.

Dans son intervention, Habib Samarkandi, psycho-sociologue, docteur en anthropologie historique du fait confrérique soufi, a expliqué que la question de la spiritualité est abordée par feu Edmond Amran El Maleh sur le plan soufi et cabalistique.

M. Samrakandi, également chef de projet du secteur “Cultures du Monde” du CIAM (Centre d’initiatives artistiques du Mirail de l’Université Toulouse – Jean-Jaurès), a précisé que l’écrivain, dans sa dimension spirituelle, s’est toujours basé sur les sens définis par Michel Foucault à travers trois aspects différents, à savoir la quête, la pratique et l’expérience.

S’identifiant “surtout en lecteur” d’Edmond Amran El Maleh, le journaliste et écrivain marocain, Driss Ksikes, est revenu sur le rapport qui a lié le défunt avec l’écriture ainsi que le cheminement personnel d’Edmond au fil de cet exercice.

Le fait d’être “assigné à résidence” très jeune à cause de son asthme a permis à Edmond d’agir en autodidacte dans sa quête du savoir avant de s’ouvrir sur de nouveaux horizons en allant en France, a détaillé M. Ksikes.

Pour sa part, l’artiste autodidacte Abdelhay Diouri, a expliqué que feu Edmond Amran El Maleh était constamment en recherche de vérité, précisant que l’exercice de l’écriture chez cette figure emblématique de la littérature marocaine, s’apparente à celui de la peinture, compte tenu de son choix méticuleux des mots, de sa tournure “alambiquée” et de son imprévisibilité.

L’audience, rehaussée par la présence du Conseiller de SM le Roi Mohammed VI, André Azoulay, a été conquise par cette rencontre, destinée à rapprocher la pensée du défunt écrivain au grand public et à analyser son cheminement intellectuel à la lumière de sa contribution littéraire.

Né à Safi en 1917 et décédé à Rabat en 2010, Edmond Amran El Maleh est une figure incontournable du paysage littéraire du Maroc, auquel il était profondément attaché. Professeur de philosophie, militant du Parti communiste marocain (PCM) à partir de 1945 où il a assumé de hautes responsabilités, il met fin à son engagement en 1959, tout en maintenant un vif intérêt pour l’évolution politique et sociale de son pays et surtout à la vie littéraire et aux peintres.

Installé à Paris entre 1965 et 1999, date à laquelle il regagne le Maroc après le décès de son épouse, Edmond Amran El Maleh collabore au journal Le Monde, à des revues littéraires et reçoit écrivains et artistes. Mais ce n’est qu’à partir de 1980 qu’il commence à publier ses livres: Parcours immobile (1980), Aïlen ou la nuit du récit (1983), Mille ans, un jour (1986), Le Retour d’Abou El Haki (1990), etc. En 1996, il reçoit le Grand Prix du Maroc pour l’ensemble de son œuvre.

La maison d’édition La pensée sauvage, créée en 1975, est l’éditeur d’Edmond Amran El Maleh depuis 1986. Elle a publié et réédité une part importante et essentielle de son œuvre.

La Fondation Edmond Amran El Maleh a été créée de son vivant avec un groupe d’amis pour veiller à la diffusion de son œuvre et des travaux scientifiques sur ses écrits. Son bureau compte notamment M. André Azoulay (président) et les professeurs Driss Khrouz et Mohamed Berrada (vice-présidents).