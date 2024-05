SIEL 2024 : Hommage posthume à Abdelkader Retnani

mercredi, 15 mai, 2024 à 19:58

Rabat – Un vibrant hommage a été rendu à l’éditeur marocain feu Abdelkader Retnani mercredi à Rabat, lors d’une rencontre organisée dans le cadre du 29ème Salon international de l’édition et du livre (SIEL).

Les intervenants lors de cette cérémonie, marquée par la présence du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, ainsi que d’éminentes personnalités et de membres de la famille du défunt, ont livré des témoignages retraçant le parcours de cet homme de culture qui a contribué amplement à la promotion de la culture et de la littérature et notamment du secteur de l’édition au Maroc.

Dans un mot de circonstance, M. Bensaid est revenu sur les qualités et le parcours d’Abdelkader Retnani, soulignant que le Salon international de l’édition et du livre va toujours lui réserver une place spéciale en signe de reconnaissance à ses contributions.

Déterminé à promouvoir la littérature marocaine sur le continent africain et au-delà, feu Abdelkader Retnani a oeuvré pour apporter du soutien aux éditeurs et aux librairies, contribuant ainsi à de remarquables réalisations, a-t-il relevé.

Les intervenants se sont arrêtés sur les apports du regretté, une personne patriotique, courageuse et profondément engagée dans la promotion de la culture, avec un héritage qui s’étend au-delà des frontières servant de source d’inspiration pour les éditeurs marocains.

Au delà de ses contributions professionnelles, les intervenants ont tenu à mettre en avant les qualités humaines d’Abdelkader Retnani et sa persévérance dans la poursuite de ses objectifs.

Feu Retnani n’a ménagé aucun effort pour partager son savoir au service de son pays notamment dans le domaine culturel, a déclaré à la MAP la veuve du regretté Retnani, Amina Alaoui Hachimi, notant que depuis la création de la maison d’éditions “la Croisées des Chemins”, il s’est employé sans relâche pour contribuer à la promotion de la culture au Maroc.

Né en 1945 à Casablanca, Feu Retnani était président fondateur de l’Association marocaine des professionnels du livre (AMPL) et vice-président de la Fédération des industries culturelles et créatives de la Confédération générale des entreprises du Maroc.

Grand passionné de sport, le défunt avait présidé le club du Raja de Casablanca (1985-1989).