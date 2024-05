SIEL 2024 : La journaliste Karima Moual change les stéréotypes sur l’immigration à travers le parcours d’entrepreneurs à succès en Italie

mercredi, 15 mai, 2024 à 22:35

Rabat – Dans le cadre de la programmation du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) au Salon international du livre et de l’édition (SIEL), la journaliste italo-marocaine Karima Moual a présenté, mercredi à Rabat, son livre “le froid en Italie et autres histoires d’une Italie née ailleurs”.

Cette table-ronde, consacrée à la présentation de ce livre publié par l’Université Luiss (Rome), a vu la présence de Halima Hadir, ingénieure textile et créatrice de mode italo-marocaine en Italie, ainsi que de Yassine El Aouak, fondateur de la société italienne “ParkingMyCar”, deux exemples illustrant des parcours réussis de jeunes Marocains en Italie, à l’instar de l’auteur du livre.

Dans une allocution de circonstance, Mme Moual a indiqué que l’idée de publier ce livre a été motivée par la nécessité de parler du phénomène de la migration en Italie avec ses difficultés et ses politiques d’une manière différente de l’image habituellement véhiculée par les médias étrangers.

L’écrivaine a ajouté qu’elle a choisi de traiter cette image stéréotypée en parlant de 11 histoires d’immigrés qui ont réussi en Italie par leur propre idée d’entreprise, dont trois Marocains, soulignant que l’objectif est de contribuer à changer les mentalités et à donner une image positive des immigrés au sein de la société.

Elle a considéré que les parcours de ces jeunes immigrés mettent l’accent sur la valeur ajoutée de la double appartenance culturelle pour tout entrepreneur immigré qui contribue au développement à la fois du pays d’accueil et d’origine.

La journaliste a souligné dans ce sens qu’elle était fière de sa culture marocaine et de sa culture italienne, et qu’elle œuvre à sensibiliser à travers le débat public sur l’apport positif qu’apporte la double appartenance pour que l’immigration ne reste plus uniquement liée à des tragédies.

La rencontre a également été l’occasion de faire connaissance avec deux jeunes entrepreneurs marocains qui ont réussi en Italie. Halima Hader, entrepreneure dans le secteur de l’habillement et de la mode.

“Pour moi, la dualité culturelle et mon identité, qui mélange deux cultures différentes, m’ont fait bénéficier de tout ce qu’il y a de bon dans les deux”, a confié Halima Hadir avant d’ajouter que vivre entre deux mondes “nous rend plus forts et nous offre de plus grandes opportunités, et non le contraire”.

Une opinion partagée par le jeune entrepreneur, Yassine Al Aouak, qui estime que la dualité du savoir et de la culture permet aux jeunes immigrés de mieux innover par rapport à quelqu’un qui a vécu dans une seule culture, citant les origines étrangères des fondateurs des plus grandes firmes de la technologie dans le monde.

Concernant son application “ParkingMyCar”, il a expliqué que c’est un concept unique proche d’Airbnb, permettant aux clients de louer leur espace privé à d’autres clients qui en ont besoin pour garer leurs voitures. Son entreprise en plein essor s’étend prochainement à d’autres marchés européens.

Le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) participe à la 29e édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), qui se poursuit jusqu’au 19 mai, avec un programme sous le thème “écrire le Maroc, raconter le monde”.

Cette programmation est élaborée autour de quatre axes avec une trentaine d’activités en présence de plus de soixante intervenants du Maroc, de Belgique, d’Espagne, d’Italie, des Pays-Bas, des Etats-Unis, du Royaume-Uni, du Qatar et d’Allemagne.