SIEL 2024: le pavillon du CNDH a attiré des milliers de visiteurs et plus de 100 acteurs nationaux et internationaux (Communiqué)

mardi, 21 mai, 2024 à 22:00

Rabat – Le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) a annoncé que son pavillon au 29è Salon international de l’édition et du livre (SIEL-2024), qui a pris fin dimanche à Rabat, a attiré des milliers de visiteurs et d’utilisateurs à travers les réseaux sociaux.

Dans un communiqué, le CNDH a indiqué que ce pavillon a également constitué une plateforme pour plus de 100 acteurs nationaux et internationaux qui ont pris part à 40 rencontres, tout en donnant la parole à des centaines d’enfants de l’ensemble des régions du Royaume.

Coïncidant cette année avec la commémoration par le CNDH du 20ème anniversaire de la création de l’Instance Équité et Réconciliation (IER), placé sous le thème “20 ans de l’Instance Equité et Réconciliation: une étape, un processus, une célébration”, ce stand a été l’occasion de mettre en avant l’expérience pionnière du Maroc en matière de justice transitionnelle aux niveaux national, régional et international, notamment auprès des jeunes et des enfants, a ajouté la même source.

“Nous avons réussi à célébrer l’expérience de la justice transitionnelle au Maroc et à faire connaître aux visiteurs de notre pavillon, ainsi que ceux du Salon, les principales réformes législatives et constitutionnelles et les réalisations”, a déclaré la présidente du CNDH, Amina Bouayach, citée par le communiqué, ajoutant que “le stand des droits de l’Homme a abordé les questions et les défis actuels et émergents”.

Le pavillon du Conseil a reçu, tout au long des dix jours, des milliers de visiteurs de différentes tranches d’âges et nationalités, et a abrité 13 colloques animés par des experts et acteurs marocains et étrangers (plus de 100 personnalités de divers domaines d’activités), et ce avec la contribution de partenaires institutionnels et civils, ainsi que des acteurs dans le domaine des droits de l’Homme, a indiqué le CNDH.

Le Conseil a également organisé 19 discussions et rencontres littéraires autour de plusieurs ouvrages et livres créatifs traitant de sujets d’actualité relatifs aux droits de l’Homme, a-t-on relevé, notant que plusieurs écrivains et auteurs de renom aux niveaux national, continental et international (Maroc, Côte d’Ivoire, Afghanistan, Liban, Burundi, Palestine, Gabon, Burkina Faso) ont participé à ces rencontres.

Un espace important a également été réservé à la présentation de romans et d’œuvres poétiques en amazighe et hassani, de diverses régions du Royaume, afin de contribuer à la promotion des expressions et du pluralisme culturel et linguistique de l’identité marocaine.

Le Conseil a indiqué que le pavillon a été entièrement réservé les matinées aux enfants de l’ensemble des régions du Royaume pour exprimer leurs préoccupations et aspirations, à travers diverses formes créatives, dont le théâtre, le dessin, le chant et la musique, et ce conformément au principe de participation que le CNDH plaide pour son institutionnalisation.

Une délégation comprenant un groupe d’enfants palestiniens d’Al-Qods a, par ailleurs, visité le pavillon du CNDH au SIEL, en présence de la présidente du Conseil, Amina Bouayach qui a, dans ce cadre, assisté à l’une des rencontres matinales animées par les enfants.

Le pavillon du CNDH a également constitué un espace ouvert et inclusif qui a accueilli tous les groupes de personnes, a-t-on ajouté, précisant que le Conseil a veillé à assurer un accès aux personnes en situation de handicap, notamment en mettant à disposition une traduction en langage des signes lors de la plupart des activités, une bande d’aide à l’orientation pour les personnes aveugles et malvoyantes, une voie d’accès, ainsi que des rampes d’accès aménagées pour les personnes à mobilité réduite.

Afin de renforcer son interaction digitale avec son public sur les réseaux sociaux, le Conseil a assuré une diffusion directe, sur sa page Facebook, de toutes les activités du pavillon, à travers plus de 60 heures en direct avec traduction en langue des signes.