SIEL-2024: regards croisés sur la création littéraire et l’édition en anglais au Maroc

mardi, 14 mai, 2024 à 18:55

Rabat – Des écrivains, universitaires et éditeurs marocains et étrangers ont livré, mardi à Rabat, des regards croisés sur les réalités et l’avenir de la création littéraire et de l’édition en anglais au Maroc.

Lors d’un panel sous le thème “Creating and publishing in English. What future?” (Créer et éditer en anglais au Maroc: quel avenir?), organisé dans le cadre du 29è Salon international de l’édition et du livre (SIEL), les participants ont souligné que la scène littéraire marocaine est en pleine effervescence, avec une attention particulière portée à la création et à l’édition en langue anglaise.

Ils ont, dans ce sens, mis l’accent sur la richesse linguistique et culturelle dont jouit le Royaume, notamment dans le domaine de l’édition, relevant que le multilinguisme est considéré comme une force qui favorise la diversité et l’inclusion dans le secteur littéraire.

La montée de la création littéraire en anglais au Royaume témoigne d’une dynamique culturelle en évolution et d’une réelle volonté de l’ensemble des parties prenantes pour promouvoir ce secteur, ont noté les panélistes, indiquant que les maisons d’édition se lancent dans des projets ambitieux pour promouvoir la littérature marocaine en anglais, ouvrant ainsi de nouvelles voies pour les écrivains nationaux sur la scène littéraire internationale.

Les intervenants ont également souligné que les jeunes écrivains et éditeurs marocains choisissent de plus en plus l’anglais comme moyen d’expression pour atteindre un public plus large et participer à un dialogue universel, tout en préservant les racines culturelles et linguistiques du Maroc.

Ce mouvement littéraire offre, par ailleurs, de nouvelles perspectives pour les écrivains marocains et contribue à renforcer le rayonnement culturel du pays sur la scène mondiale, ont-t-ils poursuivi, ajoutant que cela enrichit non seulement la diversité littéraire mondiale, mais renforce également le positionnement du Maroc en tant que hub culturel émergent dans la région.

Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI et organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication en partenariat avec la Wilaya de la région de Rabat-Salé-Kénitra, la région de Rabat-Salé-Kénitra et la Commune de Rabat, la 29ème édition du SIEL connait la participation de 743 exposants représentant 48 pays, avec comme invitée d’honneur l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).