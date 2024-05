SIEL 2024: Yahdih Bouhada présente son roman “Départ sans adieu”

jeudi, 16 mai, 2024 à 10:44

Rabat – Le jeune écrivain Yahdih Bouhada a présenté, mercredi à Rabat, son roman “Départ sans adieu”, lors d’une rencontre littéraire tenue au stand du Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH), à l’occasion de la 29e édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL).

Cet ouvrage a été présenté dans le cadre de la section “La littérature comme outil d’expression et de promotion de la diversité culturelle” du programme du Conseil au titre de cet événement, avec l’objectif de mettre en avant des œuvres littéraires reflétant la diversité culturelle et linguistique au Maroc et les différents affluents de l’identité nationale.

Paru dans les éditions “l’établissement Afaq pour les études et l’édition” en 2017, ce roman dépeint l’histoire de “Khalil”, un jeune homme de vingt ans souffrant d’une insuffisance rénale, qui tente par tous les moyens d’atteindre l’autre rive. En arrivant, une nouvelle épreuve commence, mêlant le poids de l’exil loin de la patrie et la douleur d’une histoire d’amour inachevée.

S’exprimant à cette occasion, M. Bouhada a souligné que la littérature, et plus spécifiquement le genre romanesque, offrent à l’écrivain une plus grande opportunité d’expression de ses sentiments, de ses douleurs et de ses espoirs. Il a, dans ce sens, relevé que son roman se nourrit de scènes inspirées du patrimoine culturel hassani, y compris la poésie et les proverbes populaires, pour “évoquer notre expérience humaine et contribuer à faire connaître notre culture et la partager avec autrui”.

De son côté, le chercheur en patrimoine culturel hassani, Lahbib Aadid, a indiqué que le roman “départ sans adieu” met à contribution des composantes de la culture hassanie, affirmant que l’intégration des spécificités culturelles nationales dans la création romanesque permet de faire connaître la richesse culturelle qui caractérise le Royaume et les composantes de son identité nationale.

Titulaire d’un doctorat en histoire de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah à Fès, M. Bouhada compte également à son actif “Bakaya houloum izza”, son premier roman paru en 2013.

La 29ème édition du SIEL coïncide cette année avec la commémoration par le CNDH du 20ème anniversaire de la création de l’Instance Équité et Réconciliation. A travers un stand aménagé au Salon, le Conseil présente au public l’expérience marocaine distinguée en matière de justice transitionnelle, et les plus importants réformes législatives et constitutionnelles ayant conduit à plusieurs acquis dans le Royaume.