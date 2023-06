SIEL: Des chercheurs débattent de “L’art plastique comme horizon de pensée”

vendredi, 9 juin, 2023 à 21:37

Rabat – “L’art plastique comme horizon de pensée” est le thème d’une table ronde organisée vendredi à Rabat dans le cadre de la 28ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL) qui se poursuit jusqu’au 11 juin.

Les participants à cette rencontre ont débattu de l’art plastique comme horizon de réflexion visuelle et des mécanismes de cette réflexion liée à la vision, l’imagination et la capacité à remodeler le visuel d’une manière créative.

Ils ont, dans ce cadre, noté que les formes de pensée et de réflexion visuelles ont beaucoup changé par rapport au passé, devenant plus liées à ce qui est produit en dehors des espaces traditionnels de création artistique, avec des dimensions esthétiques différentes, notamment à l’ère de la digitalisation qui a révolutionné les domaines de l’art plastique et du design.

A cet égard, Driss Katir, enseignant chercheur en philosophie et esthétique, a expliqué que la réflexion visuelle est un mode de réflexion axé sur le processus de traitement de l’information visuelle par le cerveau, qui s’oppose à un autre mode basé sur le langage auditif ou le langage des signes.

On peut distinguer, dans cette forme de réflexion visuelle, entre ce qu’on appelle “la représentation visuelle des idées” (par le dessin par exemple) et les dessins animés et arts appliqués qui relèvent plutôt de “l’esthétisme industriel” et qui ont une fonction utilitaire et décorative, a-t-il précisé, ajoutant que l’art plastique est généralement considéré comme une réflexion visuelle parce qu’il ne peut être perçu que visuellement.

A son tour, le critique d’art Benyounes Aamirouch s’est attardé, en évoquant la notion de la réflexion visuelle, sur “l’art conceptuel” qu’il a considéré comme une expression suprême du rôle de l’art plastique dans la production de la pensée.

Les sculptures et les tableaux sont aujourd’hui considérés comme faisant partie des créations picturales classiques, au moment où les arts contemporains ont boudé la peinture et investi les écrans et les espaces virtuels, a constaté M. Aamirouch, soulignant que l’émergence de nouveaux canaux de diffusion en dehors des musées et des salles d’exposition pose de nouveaux défis à l’art plastique.

De son côté, Mohamed Chiguer, chercheur en esthétique et professeur de philosophie à l’université Mohammed V de Rabat, s’est demandé si la réflexion visuelle référait aux conceptions et notions relatives à l’art plastique, ou si elle appartenait plutôt au champ de la critique d’art et de l’histoire, la sociologie et l’anthropologie d’art.

Pour sa part, le chercheur et critique d’art Abdellah Cheikh a relevé que la relation entre l’art plastique et la réflexion est ancienne et multidimensionnelle, considérant que l’art plastique constitue non pas l’horizon mais la réalité même de la réflexion visuelle.