SIEL: Une journée spéciale enfants riche en enseignements à l’initiative du CSEFRS

samedi, 3 juin, 2023 à 16:11

Rabat – Le rôle prépondérant de la lecture et l’importance du livre dans le processus d’apprentissage ont été au centre d’une journée spéciale enfants organisée, samedi à Rabat, au Salon International de l’Édition et du Livre (SIEL) par le Conseil Supérieur de l’Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique (CSEFRS).

Les enfants ont eu un riche échange avec Dr Atika Hachimi, du Réseau de lecture au Maroc, portant sur la lecture et son rôle dans le processus d’apprentissage et d’enseignement.

Dans une déclaration à la MAP, Sadek Rghioui, membre du Conseil, a indiqué que les enfants bénéficiaires de cette journée sont originaires de différentes régions du Maroc, notamment, l’Oriental, Dakhla-Oued Eddahab, Béni Mellal-Khénifra et Rabat-Salé-Kénitra.

Aussi, ces enfants bénéficieront de différentes activités, dont “une visite guidée à travers les stands du SIEL afin de se rapprocher davantage du livre et de la lecture dans une ambiance bonne enfant”, a-t-il ajouté.

Pour sa part, Amina Sibari, représentante de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) Béni Mellal-Khénifra, a souligné, dans une déclaration similaire, la grande utilité de cette initiative du Conseil, qui offre également aux enfants la possibilité “de prendre part aux différents ateliers de lecture organisés au SIEL”.

De même, cette visite leur offre l’occasion de se familiariser avec les différents stands et de se connaître entre eux du moment qu’ils sont originaires de différentes villes et régions, a-t-elle dit.

Le programme de participation du Conseil au SIEL (01-11 juin) prévoit également une série de tables rondes traitant des questions liées aux enjeux du système d’éducation, de formation et de recherche scientifique dans notre pays.

Des sujets tels que le rapport entre l’école et la culture, les ambitions de l’édification d’une nouvelle école, les curriculums, la réforme du système de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ainsi que les enjeux de la formation professionnelle et de l’emploi, seront les principaux axes de débat qui animeront le stand du Conseil.

Le Conseil conclura son programme de participation à la 28e édition du SIEL par une conférence de clôture sur “L’intelligence artificielle au service de l’éducation et de la recherche scientifique”, animée par le professeur Amal Falah Seghrouchni le samedi 10 juin.