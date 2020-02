SIEL: L’ADPS passe en revue l’effort commun pour la promotion de la culture hassanie

mercredi, 12 février, 2020 à 8:24

Casablanca – Des intervenants ont passé en revue, mardi à Casablanca, lors d’un séminaire organisé par l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud du Royaume (ADPS), l’effort conjoint pour promouvoir et préserver la culture hassanie et les moyens d’assurer sa contribution au développement.