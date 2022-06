SIEL: L’écrivain et journaliste Khalil Hachimi Idrissi signe son recueil de poésie “Anthologie erratique”

vendredi, 10 juin, 2022 à 0:04

Rabat- L’écrivain et journaliste Khalil Hachimi Idrissi a signé et dédicacé, jeudi lors du 27ème Salon international de l’édition et du livre (SIEL) de Rabat, son recueil de poésie intitulé “Anthologie erratique”, récemment paru chez Virgule Editions.

“Je suis doublement heureux de participer à la présentation de ce recueil. D’abord parce qu’avec ce nouvel ouvrage, Virgule Editions continue sur sa tradition de publier la poésie, chose que font rarement aujourd’hui les éditeurs au Maroc et dans le monde”, a déclaré à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, Hamid Abbou, directeur de Virgule Editions, lors de cette cérémonie organisée au pavillon de la maison d’édition au SIEL en présence de plusieurs personnalités du monde de la culture et des médias.

“C’est aussi un plaisir parce que le poète qu’on célèbre aujourd’hui, dans ce cadre magnifique du 27è SIEL exceptionnellement tenu à Rabat, n’est autre que Khalil Hachimi Idrissi, un grand ami et un grand poète dont l’expérience poétique se démarque par sa singularité et son raffinement”, a-t-il souligné.

Dans la préface de ce recueil de 156 pages paru en 2022, l’écrivain Kebir Mustapha Ammi indique qu’”il y a de la colère et de la tendresse, dans cette Anthologie erratique, il y a cette rage empreinte de sagesse que les épreuves ont su forger et qui porte en elle l’inaliénable désir de vivre ensemble dans la toile d’une nouvelle humanité”.

“Khalil Hachimi Idrissi s’interroge et nous interroge. Il essaie de comprendre sous nos yeux ce qu’est cette chose qui s’appelle le monde et qui nous vaut d’être réunis là sous l’égide d’un destin qui passe trop de temps à jouer avec des dés improbables et rageurs souvent. Khalil Hachimi Idrissi joue, lui, avec le hasard et le verbe”.

Auteur en 2005 des “Billets Bleus, chroniques marocaines 1994-2000” paru chez Eddif, M. Hachimi Idrissi a notamment sorti “A la conquête de rien” publié en 2011 chez la Croisée des chemins, puis un recueil de poèmes “Subterfuges ou les détours des rimes rebelles”, en 2012 aux éditions Zanzibar et un autre intitulé “La foi n’est convoquée que les jours de fête”, publié en 2017 aux éditions La Croisée des chemins.

Né à Casablanca, M. Hachimi Idrissi a été rédacteur en chef de Maroc Hebdo International, avant de lancer le quotidien francophone Aujourd’hui Le Maroc (2001). Il a aussi été président de la Fédération marocaine des éditeurs de journaux et du jury du Grand prix national de la presse (2007). Il est également président et Grand officier des Compagnons de Gutenberg-Maroc. M. Hachimi Idrissi est le Directeur général de l’Agence marocaine de presse (MAP).