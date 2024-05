SIEL: les nouvelles publications de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat enrichissent la bibliothèque du patrimoine culturel

vendredi, 10 mai, 2024 à 22:00

Rabat – La Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, présidée par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, participe à la 29è édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL) qui se tient actuellement dans la capitale du Royaume, en présentant ses nouvelles publications qui enrichissent la bibliothèque de l’éducation au patrimoine culturel.

Il s’agit principalement de la revue “Roya” publiée dans le cadre du programme éducatif “Je découvre mon Patrimoine”, réalisé en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, et l’UNESCO, indique la Fondation dans un communiqué.

Lors de cet événement, placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les visiteurs découvriront les dernières publications de la Fondation, ses installations interactives et ses projets innovants, en plus d’activités organisés par la Fondation à l’espace enfant, notamment un atelier collectif au profit des écoliers de Taroudant et Rabat cible de son programme éducatif “Je dessine mon patrimoine”, ajoute-t-on.

La Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat célèbre la parution du premier numéro de son magazine “Roya… L’héritage des ancêtres à travers le regard des enfants” au SIEL, mettant en lumière l’importance de l’éducation au patrimoine par l’expression artistique et littéraire, à travers diverses interventions et discussions des collégiens qui y ont publié.

Le magazine présente les créations des collégiens dans divers genres de productions journalistiques (reportage, interview et portrait), littéraires (poésie et conte) et artistiques (bande dessinée et photo), toutes autour du thème de l’année : “Le patrimoine immatériel à Rabat”, précise le communiqué.

Selon la même source, le magazine “Roya” est le premier du genre au Maroc pour être une publication réalisée par les jeunes sur les formes d’expression du patrimoine culturel.

Outre le magazine, la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat expose ses dernières publications aux visiteurs, y compris celles produites dans le cadre de ses programmes éducatifs tels que les kits éducatifs “Je découvre mon patrimoine- Rabat” et “Je découvre mon patrimoine- Taroudant”, ainsi que les livres épistolaires réalisés à partir de cartes postales rédigées et dessinées par des enfants dans le cadre du programme éducatif “Je dessine mon patrimoine” à Rabat et à Taroudant.

Les visiteurs pourront aussi consulter dans le stand de la Fondation de nouvelles publications telles que “Rabat… un patrimoine pour l’humanité” et “Le tapis de Rabat, tout un art”.

Les visiteurs du Salon auront de même l’occasion de visiter virtuellement la Kasbah des Oudayas, le site récemment numérisé par la Fondation dans le cadre de son programme “la digitalisation du patrimoine” ainsi que le Fort Rottembourg, indique le communiqué, précisant que ce voyage virtuel exceptionnel permettra d’explorer ces sites de manière inédite, en donnant accès à des endroits secrets jamais visités auparavant.

Pour les amateurs des podcasts, la Fondation propose, dans l’espace d’écoute dédié dans son stand, ses nouvelles séries de podcasts 2024, invitant les visiteurs à découvrir des histoires humaines reflétant la mémoire collective des riverains et personnalités publiques de la ville dans la deuxième saison de “Dis moi Rabat”.

En outre, “Aban An Jad”, le nouveau podcast de la Fondation, présentera des témoignages vivants d’enfants passionnés par la tbourida et partageant le voyage de la découverte, de l’appréciation et de la sauvegarde de ce patrimoine immatériel.

La Fondation propose aussi de découvrir des émissions de radio ainsi que des extraits d’archives de la radio marocaine des années 1970, 1980 et 1990.

Par ailleurs, la Fondation organise le 11 mai un atelier collectif des enfants du programme éducatif “Je dessine mon patrimoine” dans l’espace enfant au SIEL, qui regroupera plus de 100 enfants cibles de son programme dans une visée de sensibiliser au patrimoine par l’éducation culturelle et artistique.

La Fondation a aussi lancé pour la première fois ses programmes éducatifs à Taroudant “Je découvre mon patrimoine- Taroudant” et “Je dessine mon patrimoine- Taroudant”, dans le contexte du séisme d’Al Haouz, pour sensibiliser les plus jeunes à l’importance de la sauvegarde du patrimoine culturel matériel et immatériel.

La Fondation a organisé un voyage éducatif des enfants de Taroudant à Rabat pour participer à l’atelier collectif, visiter le SIEL ainsi que des sites historiques de la capitale du Royaume, selon la même source.