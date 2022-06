SIEL: Les opportunités de réinsertion des étudiants détenus au menu d’un colloque à Rabat

vendredi, 10 juin, 2022 à 10:18

CDG Prévoyance, en charge de la Caisse Nationale de Retraites et d’Assurances (CNRA) et du Régime Collectif d’Allocation de Retraite (RCAR), Al Barid Bank et Barid Cash, ont procédé le mardi 31 mai, à la signature d’une convention de partenariat visant l’ouverture du réseau d’agences Barid Cash aux clients de CDG Prévoyance/CNRA/RCAR.