SIEL : Le livre amazigh a enregistré un “bond qualitatif” au cours des deux dernières décennies (rencontre)

dimanche, 12 mai, 2024 à 10:45

Rabat – Les participants à une rencontre organisée dans le cadre de la 29ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL) ont souligné, samedi à Rabat, que le livre amazigh a connu un “bond qualitatif” au cours des deux dernières décennies.

Organisée sous le thème “Maroc pluriel- le livre amazigh et la consolidation des savoirs”, cette rencontre a offert l’occasion aux intervenants de rappeler qu’un ensemble de publications ont enrichi le répertoire national amazigh écrit en Tifinagh, soulignant que l’Institut Royal de la Culture Amazighe (IRCAM) et plusieurs associations et établissements universitaires ont amplement contribué à ce bond.

Selon les participants, les publications de l’Institut Royal de la Culture Amazighe s’élèvent à 530 titres, traitant des domaines de la littérature, des arts, de la didactique et des questions de la culture amazighe.

À cet égard, le traducteur Mohamed Aknad a fait remarquer que le livre amazigh est “très ancien”, dans la mesure où l’alphabet Tifinagh a été inventé depuis des siècles, rappelant dans ce sens le roman “L’âne d’or” de Lucius Apuleius.

M. Aknad a fait la distinction entre deux types de livres amazighs, ceux écrits en amazigh en alphabet Tifinagh, et les autres écrits autour de l’amazigh, estimant que l’officialisation de l’amazigh est un tournant majeur ayant favorisé la promotion du livre amazigh.

De son côté, le chercheur Abdel Malek Hamzaoui s’est arrêté sur le bond enregistré au niveau des titres en langue amazighe au Maroc, saluant les énormes efforts déployés par l’Institut Royal de la Culture Amazighe dans ce domaine.

Au cours de cette réunion, réhaussée par la présence du président de l’Institut Royal de la Culture Amazighe, Ahmed Boukous, du secrétaire général de l’Institut, El Houssain Moujahid, et d’un parterre de chercheurs et spécialistes, l’auteur du livre “Trésors du Moyen Atlas” a mis l’accent sur les contraintes auxquelles est confronté le livre amazigh, notamment au niveau de la diffusion.

La 29ème édition du SIEL, organisée jusqu’au 19 mai par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, connaît la participation de 743 exposants de 48 pays, proposant 100.000 titres, en trois millions d’exemplaires, avec 241 débats culturels.