SIEL: l’UM5 de Rabat dévoile ses plus récentes publications académiques et scientifiques

vendredi, 3 juin, 2022 à 18:03

Rabat – L’Université Mohammed V de Rabat participe au 27e Salon international de l’édition et du livre (SIEL), organisé à Rabat du 03 au 12 juin, avec un important stand dévoilant ses plus récentes publications académiques et scientifiques.