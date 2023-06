SIEL: l’université Mohammed V s’adjuge le prix du stand le plus accessible

dimanche, 11 juin, 2023 à 17:42

Rabat – L’université Mohammed V de Rabat a remporté, samedi soir au Salon international de l’édition et du livre (SIEL), le prix du stand le plus accessible aux personnes en situation de handicap dans la catégorie des “exposants institutionnels”.

Ce prix, qui est à sa 7ème édition, a été remis au président par intérim de l’université, Farid El Bacha, par la ministre de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, Mme Aawatif Hayar, et le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, en reconnaissance des efforts de l’université pour garantir aux personnes en situation de handicap le droit d’accès au savoir et à la culture, indique l’université dans un communiqué.

Cette distinction est une reconnaissance des efforts de toutes les composantes de l’université, a souligné M. El Bacha dans une déclaration citée par le communiqué, ajoutant que la question de l’accessibilité des personnes en situation de handicap figure parmi les priorités de l’université, qui s’est employée depuis des années pour améliorer la qualité de ses activités en termes d’accessibilité des infrastructures, des activités et des contenus.

Ce prix, organisé annuellement dans le cadre des activités du SIEL, vise à sensibiliser les différents participants et les organisateurs de cette grand-messe annuelle du livre à la nécessité de prendre des mesures appropriées pour assurer les accessibilités pour les personnes en situation de handicap.