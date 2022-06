SIEL: M. Driss Ajbali signe l’ouvrage “Figures de la presse marocaine”

dimanche, 12 juin, 2022 à 11:05

Rabat- Le pavillon de l’Agence marocaine de presse (MAP) au 27ème Salon international de l’édition et du livre (SIEL) a abrité, samedi à Rabat, la cérémonie de signature de l’ouvrage “Figures de la presse marocaine” par le sociologue et médiateur de la MAP, Driss Ajbali.

Paru en langues française et arabe, cet ouvrage constitue un annuaire biographique des journalistes de la presse écrite, de la télévision, de la radio et de la MAP et représente une lecture réelle dans l’histoire du Maroc à travers les expériences des femmes et hommes de la presse marocaine.

Dans une déclaration à la chaîne de l’information de la MAP (M24), M. Ajbali a indiqué qu’en plus d’une préface étendue, ce livre présente des portraits de 270 journalistes marocains, reflétant ainsi l’histoire de la presse marocaine de 1959 jusqu’aujourd’hui.

Se félicitant de la signature de cet ouvrage dans le cadre du 27ème SIEL, M. Ajbali a souligné que l’objectif est de faire connaître ce travail “très intéressant étant inédit en Afrique et dans le monde arabe”.

Le sociologue s’est dit “fier d’avoir eu l’opportunité de réaliser cet ouvrage avec l’Agence marocaine de presse”.

“Figures de la presse marocaine” est un travail de fond qui s’inscrit en droite ligne avec les nouvelles missions de la MAP, notamment celles d’accompagner le secteur médiatique par la connaissance, le savoir et la recherche, a relevé le Directeur général de l’Agence marocaine de presse, M. Khalil Hachimi Idrissi, dans sa préface de l’ouvrage.

Sur le fond, il y a matière dans ce livre à faire “une sociologie du journaliste marocain. Une typologie structurée des hommes de presse, une étude sur leurs trajectoires diagonales ou une thèse universitaire sur leur impact sur la vie institutionnelle du pays, la transition démocratique ou le débat public”, a fait observer M. Hachimi Idrissi dans cette préface intitulée “Un travail herculéen”.

Vendredi, M. Driss Ajbali a pris part aux activités de cette édition du Salon international de l’édition et du livre en présentant son ouvrage “Éric Zemmour, un outrage français”, dans le cadre du programme d’activités du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) à cette occasion.