SIEL: Le pavillon du Parlement marocain, un espace visant à mettre en lumière l’action et les rôles importants de l’institution législative

vendredi, 10 juin, 2022 à 10:10

Rabat – Le Parlement marocain a enregistré une présence distinguée lors de sa première participation au Salon international de l’édition et du livre (SIEL) organisé à Rabat, où le pavillon dédié à l’institution législative dans ses deux chambres, a constitué une plate-forme visant à jeter la lumière sur l’action et les rôles dont s’acquitte le Parlement.

Ainsi, depuis le coup d’envoi du SIEL, l’espace dédié au Parlement connaît une forte affluence des visiteurs, toutes catégories de la société confondues, en particulier des étudiants, des chercheurs et des élèves. Ces derniers sont accueillis par des fonctionnaires du Parlement qui leur prodiguent toutes les explications et données inhérentes à l’histoire du Parlement et sa composition, aux activités parlementaires, à l’évaluation des politiques publiques et à la diplomatie parlementaire.

Créé sous forme d’une miniature de l’édifice du Parlement dans le but d’imprégner les visiteurs de l’ambiance générale de l’institution législative, le stand du Parlement comprend une exposition photos relatant les phases historiques les plus marquantes de cette institution constitutionnelle. De même, le stand offre aux visiteurs des brochures et des livrets portant sur les activités et le fonctionnement du Parlement, dont “Le journal d’une parlementaire marocaine”, “Chambre des représentants, compétences, missions et emplois”, “Chambre des conseillers”, “Procédure législative”.

La participation de l’institution législative à cette grand-messe culturelle vise à ouvrir les portes du Parlement au public, en particulier aux générations montantes. Cette participation ambitionne également de consacrer l’idée que le Royaume est un État d’institutions, dans lequel le Parlement joue un rôle de premier plan dans le renforcement de l’édifice démocratique, et permet aux représentants de la nation de défendre les intérêts des citoyens et ceux suprêmes du pays.

Dans ce sens, un étudiant chercheur à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, Université Ibn Tofail de Kénitra, qui a visité le stand, a considéré que cet espace reflète la volonté d’ouverture de l’institution législative sur son environnement, saluant la présence du parlement dans les activités du Salon international de l’édition et du livre en ce sens “qu’elle permet aux étudiants chercheurs de connaître de près une importante institution constitutionnelle”.

Cet étudiant en master a souligné dans une déclaration à la MAP, que les explications fournies par les responsables du stand “étaient riches en informations et révélaient des aspects importants de l’action de l’institution législative”.

Pour sa part, Hanane Saidi, Professeur de droit privé à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, Université Ibn Tofail-Kenitra, a fait part de sa joie de visiter le pavillon du parlement marocain, mettant en avant la bonne organisation, l’accueil, et le souci de prêter attention aux moindres détails, tant au niveau de l’architecture du stand que du contenu proposé aux visiteurs.

Et d’ajouter que les étudiants ont montré un grand intérêt pour les explications exhaustives fournies par les cadres du Parlement, appelant dans ce sens à l’organisation de manifestations conjointes entre le Parlement et les établissements universitaires dans l’optique de consolider les valeurs de citoyenneté et de démocratie.

Dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l’information en continu de la MAP, le directeur des communications et des systèmes d’information à la Chambre des représentants, Aziz El Mouhib, a relevé que les visiteurs au stand du Parlement trouveront des supports visuels et des capsules vidéo simulant une visite virtuelle qui fournissent des explications sur l’édifice de l’institution législative.

Des vidéos relatant les étapes les plus importantes qu’a connues le Parlement sont aussi proposées, a-t-il ajouté, soulignant l’importance de faire connaître aux citoyens l’honorable histoire de cette institution et ses valeurs.

M. El Mouhib a noté que le Salon international du livre et de l’édition est l’occasion de familiariser les visiteurs aux archives législatives de l’institution, faisant valoir que le stand du Parlement a vu l’affluence d’un public nombreux, en particulier des enfants et des étudiants des établissements d’enseignement qui se sont montrés très enthousiastes à découvrir l’institution législative marocaine et les pouvoirs qui lui sont conférés.

Quant à la cheffe du Département des médias et de la communication de la Chambre des conseillers, Souad El Hammami, elle a estimé que la première participation du Parlement au SIEL vient refléter la position de l’institution législative dans la Constitution et dans le paysage institutionnel national, avec un focus sur les caractéristiques architecturales authentiques du siège du Parlement, ainsi que les missions de cette institution notamment la législation, le contrôle de l’action gouvernementale et l’évaluation des politiques publiques.

Cette participation, selon Mme El Hammami, “constituait un exercice positif car la familiarisation des jeunes et des non-spécialistes aux missions et prérogatives de l’institution législative exige des compétences élevées pour simplifier l’information”, saluant par la même les efforts déployés par les cadres de l’institution législative à cet égard et qui contribuent à dissiper les stéréotypes véhiculés sur le Parlement, et les idées fausses concernant l’action des parlementaires, dont le travail ne se limite pas aux séances plénières, mais s’étend pour inclure les activités au sein de groupes, en sus de l’énorme effort inhérents à la représentation du Royaume sur la scène internationale.