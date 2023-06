SIEL: pleins feux sur le parcours de l’écrivain Abdelfattah Kilito

lundi, 5 juin, 2023 à 21:37

Rabat – Le brillant parcours de l’écrivain marocain Abdelfattah Kilito a été mis en exergue lors d’une rencontre littéraire tenue lundi dans le cadre de la 28ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), qui se poursuit jusqu’au 11 juin à Rabat.

Cette rencontre a été l’occasion de passer en revue les principaux travaux de Kilito qui a récemment remporté le Prix du Roi Fayçal pour la langue et la littérature arabes pour son ouvrage “Récit arabe ancien et théories modernes”, notamment sa dernière parution “Al-Takhalli ani al-Adab” (Abandonner la littérature).

Dans cet ouvrage, il est question de savoir s’il est possible d’abandonner la littérature, a indiqué Abdelfattah Kilito dans son intervention à cette occasion, affirmant que pour lui, c’est une chose inconcevable puisqu’il peut seulement lui arriver de s’éloigner de la littérature pendant quelques mois avant d’y revenir.

L’auteur, qui compte à son actif de nombreuses publications académiques et littéraires, en déduit que la littérature est une “fatalité” à laquelle on ne peut échapper et que l’écrivain pourrait, à un moment donné, s’en détacher uniquement pour pouvoir s’adonner à une autre forme de littérature qui soit différente de tout ce qu’il a produit.

L’abandon peut fournir, en soi, une matière d’écriture littéraire, a-t-il fait observer, évoquant à ce propos l’exemple de l’ancien poète arabe Abou al-Alaa al-Maari qui a choisi de prendre retraite de la vie sociale mais qui n’a jamais pu abandonner la littérature.

Dans cet ouvrage, l’écrivain, spécialiste de la littérature arabe ancienne, dit avoir médité sur les expériences de quelques figures pionnières de la littérature arabe et occidentale tels que al-Hamadani, al-Maari, Borges, Cervantes, Roland Barthes, Romain Gary et autres.

Les participants à cette rencontre ont noté que “Al Takhalli ani al-Adab”, comme d’autres œuvres de Kilito, fait découvrir aux lecteurs les caractéristiques du récit et du patrimoine arabe et abolit, par son style concis et limpide, les frontières entre la littérature moderne et celle ancienne.

La rencontre a été marquée par la présentation de témoignages mettant en avant le riche parcours de Kilito, qui a reçu à cette occasion un trophée des mains de la représentante du ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication, en reconnaissance de l’ensemble de son œuvre qui a enrichi la bibliothèque arabe.

Natif de Rabat en 1945, Abdelfattah Kilito est un romancier et critique littéraire marocain, titulaire d’un doctorat d’Etat de l’université Sorbonne Nouvelle à Paris en 1982. Il compte à son actif plusieurs ouvrages en arabe et en français ainsi que de nombreuses études et recherches parues dans des revues et des journaux marocains et arabes.

Kilito a beaucoup travaillé sur le renouvellement des études littéraires arabes, thème auquel il a consacré plusieurs ouvrages dont “Adab et étrangeté: études structurales en littérature arabe classique”, “Les Mille et Une Nuits : du texte au mythe” et “Fî jawwin min an-nadami al-fikrî (En un véritable repentir intellectuel).

Nombre de ses ouvrages ont été traduits en d’autres langues, notamment l’anglais, l’espagnol et l’italien. En plus de ses écrits, Abdelfattah Kilito, lauréat de prestigieux prix de critique et d’études littéraires, a participé à plusieurs conférences et colloques sur la littérature arabe et occidentale, au Maroc et à l’étranger.