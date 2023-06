SIEL: présentation d’une plateforme dédiée à l’autorisation de forage des puits

dimanche, 11 juin, 2023 à 10:04

Rabat – Une plateforme en ligne dédiée aux demandes d’autorisation de forage des puits sans avoir besoin de déplacement a été présentée samedi au stand du ministère de l’équipement et de l’eau au Salon international de l’édition et du livre.

Cette plateforme numérique a été présentée au ministre de l’équipement et de l’eau, Nizar Baraka, par le directeur de l’Agence du Bassin Hydraulique du Bouregeg et de la Chaouia, Omar Chafki.

L’organisation de cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la participation du ministère de l’équipement et de l’eau aux activités de la 28ème édition du Salon international de l’édition et du livre, et qui vise à mettre la lumière sur les efforts entrepris par le Royaume dans le domaine de la gestion des ressources hydriques et l’importance de la rationalisation de son utilisation, pour faire face aux répercussions du stress hydrique.

A cette occasion, M. Baraka a mis en exergue l’importance des services assurés par l’Agence du bassin hydraulique du Bouregeg et de la Chaouia, soulignant la pertinence de l’application, qui permettra aux citoyens d’accéder de manière électronique à ces services et d’obtenir à distance l’autorisation de forage des puits ainsi que d’autres autorisations liées à l’exploitation du domaine public hydraulique.

Il a ajouté que cette rencontre a constitué également l’occasion de visiter le stand du ministère, évoquant les problématiques et défis posés par la question des ressources hydriques au Maroc.

M. Baraka a affirmé à cet égard que son ministère s’emploie pour la mise en œuvre des solutions adéquates aux défis posés, ajoutant que ce stand vise à sensibiliser les citoyens aux problématiques et défis auxquels fait face le Maroc en rapport avec l’eau, ainsi qu’à exposer les mesures prises dans ce cadre.

Pour sa part, M. Chafki a indiqué que l’édition 2023 du SIEL est une occasion pour l’agence pour présenter son application, destinées à offrir des services numériques aux citoyens et à dématérialiser l’opération d’autorisation de forage des puits et les autres liées à l’exploitation du domaine public hydraulique.

Il a relevé que la participation de l’agence à ce salon intervient pour présenter ses services et réalisations dans le domaine de l’eau ainsi que pour communiquer avec le grand public à travers des spots de sensibilisation à l’importance de l’eau et à la nécessité de sauvegarder cette ressource vitale.

Le programme de la participation du ministère de l’Equipement et de l’eau au SIEL à porter sur plusieurs activités axées notamment sur la sensibilisation des visiteurs à l’importance de la préservation de l’eau à travers des jeux interactifs et des débats thématiques animées par des experts dans ce domaine, l’objectif étant de contribuer au changement de comportement vis-à vis de l’utilisation de l’eau et l’adoption d’une attitude responsable en la matière.