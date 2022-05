Le SIEL à Rabat: une consécration de la ville comme capitale marocaine, africaine et islamique de la culture (M. Bensaid)

vendredi, 27 mai, 2022 à 22:21

Rabat – L’organisation à Rabat de la 27ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), du 3 au 12 juin, constitue une consécration pour cette ville en tant que capitale culturelle du Royaume, capitale africaine de la culture et capitale de la culture dans le monde islamique pour l’année 2022, a affirmé, vendredi à Rabat, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication Mohamed Mehdi Bensaid.

La tenue à Rabat de cet événement international va de pair avec la dynamique culturelle en marche dans la capitale du Royaume, a souligné M. Bensaid lors d’une conférence de presse pour présenter cette édition organisée sous le Haut patronage de SM le Roi, en présence du doyen du Corps diplomatique africain accrédité au Maroc, Mouhamadou Youssifou.

Le choix des littératures africaines comme invité d’honneur du 27ème SIEL s’inscrit dans le droit fil de la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI pour la promotion de la coopération Sud-Sud, a noté le ministre, rappelant que dans Son discours prononcé devant le 28ème Sommet de l’Union africaine, en 2017 à Addis-Abeba, SM le Roi a indiqué que “l’Afrique peut être fière de ses ressources, de son patrimoine culturel, de ses valeurs spirituelles et l’avenir doit porter haut et fort cette fierté naturelle”.

Le ministre a relevé par ailleurs que cette édition fait suite à une année blanche à cause de la pandémie du Covid-19 qui a eu, néanmoins, le mérite de souligner l’importance primordiale du livre dans les moments difficiles.

Tout en plaidant pour le lancement d’une “véritable dynamique culturelle” dans toutes les régions du Maroc, M. Bensaid a considéré que cette manifestation organisée en partenariat avec la wilaya et la région de Rabat-Salé-Kénitra ainsi qu’avec la commune de Rabat, est une illustration de l’action commune devant être engagée à cet effet.

A la question de savoir si le SIEL retournera à partir de l’édition 2023 à Casablanca, sa ville hôte d’origine, le ministre a indiqué que “cette question n’a pas été encore tranchée” et qu’elle “sera étudiée ultérieurement en fonction des développements”.

Sur un autre registre, il a fait savoir qu’une proposition sera présentée au Conseil de gouvernement en vue de revoir à la hausse la valeur du Prix du Maroc du livre pour la porter à 200.000 DH au lieu de 120.000 DH actuellement, preuve, selon lui, de l’intérêt que son département accorde au livre.

Dans son intervention, le président du Conseil régional de Rabat-Salé-Kénitra, Rachid El Abdi, a souligné que la contribution du Conseil à l’organisation de cette 27ème édition du SIEL entre dans le cadre de “la politique culturelle dont nous avons tracé les contours pour les six prochaines années”, laquelle érige la culture en pilier du développement régional.

Relevant que la ville de Rabat constitue aujourd’hui un centre de rayonnement culturel au niveau national, M. El Abdi a indiqué que le partenariat stratégique liant le Conseil régional aux différents intervenants, y compris le ministère de tutelle, vise le développement de l’offre culturelle, le soutien à la création et aux industries culturelles ainsi que la préservation du capital culturel régional.

Lors de cette rencontre, le ministère et le Conseil régional ont signé une convention portant sur l’organisation du SIEL à Rabat, outre une convention-cadre visant la dynamisation de l’offre culturelle dans la région de Rabat-Salé-Kénitra.