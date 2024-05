SIEL: remise des prix aux lauréats de la 3ème édition du Prix des jeunes poètes

lundi, 13 mai, 2024 à 13:32

Rabat – Les lauréats de la 3ème édition du Prix des jeunes poètes ont été primés dimanche soir à Rabat, lors d’une cérémonie organisée dans le cadre de la 29ème édition du Salon international de l’édition et du livre.

Présidée par le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, cette cérémonie a été marquée par l’attribution de trois prix pour les trois catégories participantes, à savoir la catégorie de la langue arabe et le zajal, la catégorie de la langue amazighe et la catégorie des langues étrangères.

Les poèmes lauréats ont été sélectionnés par une commission spécialisée composée de critiques et de poètes sur la base d’un certain nombre de critères artistiques et littéraires.

Ainsi, le premier prix dans la catégorie de la langue arabe et le zajal a été décerné à Leila El Khamlichi, tandis que le deuxième prix est revenu à Sara Benharra.

Le troisième prix a été attribué ex aequo à Abdeladim El Hidaoui et Khadija Chelh.

Dans la catégorie de la langue amazighe, Yassine Malek a remporté le premier prix, alors que les deuxième et troisième prix ont été respectivement décernés à Ismail Messaoud et Soukaina Koumani.

Fatine El Fatmi a remporté le premier prix dans la catégorie des langues étrangères, tandis que Wissal Abou Siyabah et Riham Grich se sont vu décerner respectivement les deuxième et troisième prix.

Dans une déclaration à la MAP, le président du jury, Abdellah Charik, s’est félicité du succès de cette troisième édition qui célèbre la poésie des jeunes, notant que “la jeunesse continue de créer dans ce genre littéraire authentique en dépit de son intérêt pour les technologies modernes et l’intelligence artificielle”.

Et de préciser que le jury scientifique, mis en place par le ministère et composé d’experts dans diverses spécialités linguistiques, a tenu plusieurs réunions au cours desquelles il a examiné les œuvres en lice afin de déterminer dans quelle mesure elles répondaient aux critères définissant l’écriture poétique.

De son côté, Leila El Khamlichi s’est dite fière de remporter le prix pour son poème “Une femme du temps de la dispersion”, précisant que cette œuvre créative “célèbre la femme et sa capacité à préserver sa radiance et son éclat malgré les péripéties de la vie”.

Pour sa part, Soukaina Koumani a déclaré que son poème “Je suis l’illusion de ce temps”, pour lequel elle a obtenu le 3ème prix dans la catégorie de la langue amazighe, raconte une “histoire de douleur et d’espoir”, inspirée par la tragédie humaine causée par le séisme d’Al Hoceima.

Le Prix des Jeunes poètes vise à encourager les jeunes talents dans le domaine de l’écriture poétique, à valoriser leur talent et à les inciter à accéder au monde de la création.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 29ème édition du SIEL (09-19 mai) connaît la participation de 743 exposants représentant 48 pays, avec comme invitée d’honneur l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).