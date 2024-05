SIEL: rencontre entre l’Union professionnelle des éditeurs du Maroc et l’IPA pour promouvoir le livre

jeudi, 16 mai, 2024 à 16:10

Rabat – Une rencontre “importante et prometteuse” s’est tenue mardi à Rabat, dans le cadre de la 29ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), entre la vice-présidente de International Publishers Association (IPA), Gvantsa Jobava, dont le siège est à Genève en Suisse, et les membres du bureau de l’Union professionnelle des éditeurs du Maroc (UPEM).

Selon un communiqué de l’UPEM, les membres de l’Union, à savoir Hicham Wali Alami (président), Layla Chawni (Vice- Présidente), Ahmed Abou (Secrétaire général), Saad hossini et Mme Chraibi zineb, ont confirmé, lors de cette rencontre, leur appartenance à cette organisation prestigieuse et importante et ont discuté les possibilités et les moyens de travailler main dans la main pour la promotion du livre et de la culture.

Aussi, les discussions entre les deux organisations ont mis l’accent sur la nécessité de promouvoir le salon du livre et la présence de la culture marocaine dans les diverses rencontres culturelles internationales, indique le communiqué.

Pour sa part, Mme Jobava a exprimé son plaisir d’être au Maroc et son vif désir de travailler avec les Marocains dans ce domaine vital afin de réaliser des projets en commun, à savoir la promotion du livre et de la culture en général.

L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) est l’invité d’honneur de la 29ème édition du Salon international de l’édition et du livre.