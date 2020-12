SIEL : Report sine die de la 27è édition (ministère)

mercredi, 30 décembre, 2020 à 23:43

L’artiste plasticien Abdelfettah Karmane a remporté deux médailles, une en or et l’autre en argent, décernées par le Grand jury de “Mondial Art Academia” et par la “International Masters Watercolor Alliance” pour sa peinture en aquarelle “Le porteur d’eau” (El Guerrab).