Signature d’un accord de partenariat entre la MAP et l’Agence Culturelle ANYA visant la création d’un contenu culturel axé sur les valeurs communes

lundi, 8 mars, 2021 à 17:53

Rabat – L’Agence marocaine de Presse (MAP) et l’Agence culturelle ANYA ont signé, lundi à Rabat, un accord de partenariat visant le renforcement de l’échange de communication et la création d’un contenu culturel axé sur les valeurs communes aux deux parties.

Paraphé par le Directeur général de la MAP, M. Khalil Hachimi Idrissi, et le Directeur général de l’Agence culturelle ANYA, M. Brahim El Mazned, cet accord de partenariat vise à assurer à cette structure culturelle agissant dans la filière musicale, organisatrice du marché culturel et du festival Visa For Music, dont la MAP assure l’appui médiatique depuis 2014, un accompagnement médiatique portant notamment sur la diffusion sur les différentes plateformes de l’Agence marocaine de presse du contenu relayé par ANYA relatif à ses marques (Visa for Music, Moroccan Music Heritage, ANYA Production et Anya Ingénierie Culturelle).

En vertu de cet accord, la MAP s’engage à diffuser en LIVE sur M24, RIM Radio et DIB News des concerts Visa For Music, et autres événements LIVE d’ANYA, en plus de mettre le studio vert de la MAP à la disposition de l’Agence culturelle ANYA.

De même, l’Agence marocaine de presse s’engage à assurer une large couverture médiatique du festival Visa For Music via une équipe dédiée à la couverture de l’événement (texte, photo, vidéo et infographie), outre la diffusion de l’ensemble des communiqués de presse et photos transmises par le partenaire ainsi que les interviews réalisées dans le cadre de l’événement à l’ensemble des clients et abonnés de la MAP.

De son côté, l’Agence culturelle ANYA s’engage à développer un contenu pour la MAP notamment des capsules radio culturelles sur RIM Radio, des Tables rondes culturelles en ligne sur DIB News & M24, et des Interviews KELMA pour DIB News.

De même, le partenaire de la MAP a pour obligation de créer et développer un contenu culturel en co-branding avec la MAP, notamment les produits d’ANYA: Yan Sessions, Afri’Cask Sessions et mettre à la disposition de l’Agence marocaine de presse l’ensemble des capsules concerts, interviews, conférences, de Visa For Music de 2019 à maintenant.

Cet accord permettra également de mettre à la disposition de la MAP, lors du festival Visa For Music, d’un plateau émission & studio pour la couverture du festival, la création de contenu, et les interviews d’artistes, d’acteurs culturels, etc en plus d’insérer le logo de la MAP sur l’ensemble des outils de communication dédiés au festival Visa For Music ainsi que sur le site web du partenaire avec un lien vers le site web institutionnel de l’Agence marocaine de presse.

Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, M. El Mazned s’est félicité de la signature de cet accord qui renforcera davantage la coopération entre la MAP et ANYA tout en assurant “un rayonnement national et international” aux projets de l’Agence culturelle grâce à la force et au déploiement des réseaux national et international de la MAP.

La MAP est une agence qui a été toujours sensible aux projets culturels, notamment ceux organisés par ANYA à l’instar de Visa For Music, et elle assure notre accompagnement depuis 2004 afin de faire rayonner davantage cet évènement au Maroc et à travers le monde, a-t-il dit, soulignant que l’accord signé aujourd’hui “va nous permettre d’aller loin surtout en ces temps un peu difficiles” afin de “faire rayonner la culture au Maroc et en Afrique”.

De son côté, M. Zakaria Bouzandar, rédacteur en chef de DIB News au sein de la Direction des Médias, a relevé dans une déclaration similaire, que la signature de cet accord entre dans le cadre du renforcement de la coopération entre la MAP et l’Agence culturelle ANYA dans les domaines culturel et musical notamment au niveau de l’Afrique et de l’Amérique latine.

Cet accord englobe également un accompagnement des nouveaux produits de la MAP, à savoir M24, RIM Radio et DIB News, a-t-il relevé.

Anya est une structure culturelle indépendante créée en 2014 pour porter Visa For Music, le premier marché professionnel et festival des musiques du Maroc, d’Afrique et du Moyen-Orient. À travers ses actions, Anya, qui a élargi ses activités tout en restant concentrée sur la filière musicale, participe fortement au développement d’une industrie culturelle forte et durable pour le bénéfice des artistes et de la société dans son ensemble.