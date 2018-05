Signature d’une convention de partenariat pour appuyer le programme informatique de gestion du soutien aux associations et organisateurs des manifestations et festivals culturels

Rabat- Une convention de partenariat pour appuyer le financement du “programme informatique de gestion du soutien aux associations et organisateurs des manifestations et festivals culturels” a été signée, mercredi à Rabat, entre les ministères de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, et de la Culture et de la Communication.