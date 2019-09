Signature à Praia d’un accord de coopération entre la MAP et l’agence “INFORPRESS”

jeudi, 26 septembre, 2019 à 16:33

Praia – L’Agence marocaine de presse (MAP) a signé, jeudi à Praia, un accord de coopération avec l’agence de presse du Cap-Vert “INFORPRESS”, visant à renforcer la coopération en matière d’échange d’informations et à consolider les relations professionnelles.

L’accord a été signé par le directeur général de la MAP, M. Khalil Hachimi Idrissi, et la directrice exécutive de INFORPRESS, Mme Jacqueline Furtado Carvalho, en marge de la 7ème réunion du Conseil exécutif de la Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAAPA) tenue dans la capitale cap-verdienne.

Aux termes de cet accord, la MAP et INFORPRESS, membres de la FAAPA, s’accordent mutuellement le droit de recevoir et d’utiliser les informations et tout ce qui est lié au multimédia (photo, son, vidéo, infographie et Internet) en provenance de l’une ou de l’autre agence.

Elles conviennent, lors de l’échange des services d’information, l’utilisation d’Internet ou tout autre moyen technique, ainsi que la possibilité d’exploiter dans leurs services respectifs les informations en provenance de l’une ou de l’autre agence sans déformer leurs contenus fondamentaux et en mentionnant la source originale.

En vertu de cette convention, les deux parties s’engagent aussi à répondre autant que possible aux demandes réciproques pour les services supplémentaires qui ne sont pas prévus par cet accord.

La MAP et INFORPRESS conviennent, également, d’échanger gratuitement des informations exemptées des frais d’abonnement.

Elles devront aussi accorder, dans la mesure du possible, facilités et assistance à leurs envoyés spéciaux et à leurs correspondants dans leurs pays respectifs, tout en renforçant l’échange d’expériences et les visites réciproques de journalistes, de techniciens et du personnel administratif.

Cet accord d’une année, tacitement renouvelable pour une même période, annule et remplace l’accord précédent, signé le 12 mai 2016 avec l’agence cap-verdienne.