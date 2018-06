Site d’Aghmat : Des découvertes archéologiques ouvrant des perspectives prometteuses pour le tourisme culturel dans cette région

lundi, 4 juin, 2018 à 11:06

Aghmat (province d’Al Haouz) – Le centre urbain d’Aghmat (environ 30 km de Marrakech sur la route de la vallée de l’Ourika) est considéré parmi les importants sites archéologiques de la période islamique du Royaume, qui témoigne de la richesse et la diversité du patrimoine culturel, civilisationnel, spirituel et urbanistique du Maroc en général et de la province d’Al Haouz en particulier.