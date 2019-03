SM le Roi Mohammed VI et le Pape François, un modèle d’ouverture d’esprit illuminant la voie vers la paix (Journal polonais)

dimanche, 31 mars, 2019 à 12:49

Varsovie – Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Sa Sainteté le Pape François sont un modèle d’ouverture d’esprit qui illumine la voie vers la paix et la coexistence entre les peuples, souligne dimanche le journal polonais ”DEON”.

Dans un article consacré à la visite du Pape François au Maroc à l’invitation bienveillante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’auteur affirme que la rencontre entre SM le Roi, Amir Al Mouminine, et Sa sainteté le Pape François, a servi de leçon au monde entier sur la voie à suivre afin d’assurer la sécurité, la paix, la fraternité et la compréhension entre les peuples, et de lutter contre les confrontations et les crimes commis au nom de la religion.

Le discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, prononcé samedi sur l’esplanade de la Mosquée Hassan à Rabat, est de portée globale en ce sens qu’il a mis le doigt sur les maux dont pâtit le monde, et apporté des solutions pratiques et réalistes pour faire face à l’extrémisme religieux et instaurer la paix, notant que le Maroc jouit d’une réputation historique comme terre de cohabitation des cultures et des religions, a-t-il souligné.

Le journal écrit également que le discours du Souverain a attiré l’attention sur les grands défis auxquels le monde est confronté, relevant la haute bienveillance dont l’Institution de la Commanderie des croyants entoure non seulement les musulmans mais aussi les adeptes de toutes les religions.

La solution sage préconisée par SM le Roi pour résoudre le problème de l’extrémisme religieux par le truchement de l’éducation et l’enseignement est riche en enseignements et constitue un moyen sans précédent pour consolider la paix et préserver la liberté de culte, poursuit la publication, ajoutant que le Maroc constitue une référence en matière de formation des morchidines et morchidates de nombreux pays africains et européens.

L’auteur de l’article a noté que le Souverain pontife a salué l’initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de créer l’Institut Mohammed VI de formation des Imams, morchidines et morchidates, un établissement unique du genre dans le monde entier.