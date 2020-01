SNA : Une atmosphère “teintée” de reflets artisanaux, des œuvres à notation régionale et des visiteurs contemplateurs

lundi, 20 janvier, 2020 à 12:52

ES- Anouar AFAJDAR

Marrakech – La 6è Semaine nationale de l’artisanat (SNA) est le grand rendez-vous qui présente les preuves les plus admirables de la finesse de l’esprit, de la dextérité manuelle et des ressources naturelles et humaines, venues de toutes les régions du Royaume et d’ailleurs.

Dans une atmosphère très colorée avec une teinte de reflets artisanaux, les visiteurs ne peuvent pas s’empêcher de s’arrêter devant chaque exposant pour contempler des œuvres à notation régionale et assister au beau spectacle de la nature joué par les belles odeurs de matières premières.

D’emblée, les “touristes” de l’artisanat ont eu droit à un registre musical mêlant authenticité et modernité, interprété par la star marocaine Issam Sarhan. Par sa voix puissante et aiguë, il annonce déjà les couleurs et prépare les visiteurs aux belles surprises qu’ils vont rencontrées.

Dès l’entrée au Salon, les liens avec le monde extérieur se rompent et tout un chacun devient artiste. Parfois malgré lui !

Des exposants venus de toutes les régions ont fasciné “tout le monde” par des produits qui traduisent la richesse de l’artisanat marocain et la finesse des “constructeurs”.

Dans ce sens, Mokhtara Laaraibi, une visiteuse originaire de la ville Dakhla, a déclaré à la MAP que la SNS constitue une plate-forme et un rendez-vous pour toutes les régions du Maroc afin d’instaurer un dialogue et un échange en matière d’artisanat.

Pour la Française Brigitte Verrecchia, une retraitée de 63 ans, la SNA est “une magnifique exposition”.

“J’ai passé quelques semaines au Maroc pour le découvrir et cette exposition est la plus belle manière de terminer son séjour”, a-t-elle dit, ajoutant qu’elle aimerait bien revenir un jour au Maroc, surtout s’il s’agira de revisiter le Salon.

Après plusieurs heures de découverte et d’échange, la meilleure manière de quitter le Salon. Une petite danse aux rythmes du Chaabi.

Organisée à l’initiative du ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Économie sociale, à travers la Maison de l’artisan, cette édition de la SNA vise à construire une image de marque de l’artisanat marocain, faire de cet événement un espace de rencontres incontournable pour les artisans qui souhaitent mettre en valeur leurs créations, s’informer sur l’évolution des tendances et trouver de nouveaux débouchés, ainsi qu’aider à la commercialisation du produit tout en préservant et améliorant les revenus des artisans.

Aménagé sur 50.000m2, ce salon accueille environ 1.200 exposants, issus des 12 régions du Maroc, artisans individuels, coopératives et entreprises d’artisanat, représentant tous les métiers et les arts de l’artisanat marocain.

La 6ème semaine nationale de l’artisanat connaît la mise en place d’un stand spécial dédié à la préservation des métiers menacés de disparition, le prolongement de la période d’exposition d’une à deux semaines, et la participation de plusieurs pays amis en tant qu’invités d’honneur : La Tunisie, la Mauritanie, le Chili, l’Indonésie et l’Inde.