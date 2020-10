Soutien aux artistes : 459 projets retenus pour 2020, au profit de plus de 2.400 détenteurs de la carte d’artiste

jeudi, 1 octobre, 2020 à 19:59

Rabat – Quelques 459 projets ont été retenus pour bénéficier du soutien au titre de 2020 et devront bénéficier à plus de 2.400 détenteurs de la carte d’artiste, a affirmé le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Othman El Ferdaous.

Le cahier des charges publié au mois de juin 2020 a clairement explicité deux priorités de sélection pour les trois commissions (théâtre, musique, arts plastiques), a écrit M. El Ferdaous dans une publication postée sur Facebook au sujet du soutien exceptionnel accordé aux artistes, expliquant qu’un intérêt particulier a été accordé aux projets auxquels participent un nombre important de détenteurs de la carte d’artiste non fonctionnaires, avec une moyenne d’une dizaine de bénéficiaires pour chaque projet musical ou théâtral, dont au moins 70% doivent être détenteurs de la carte d’artiste (ou candidats à son obtention) pour être éligibles.

“Ce sont au total plus de 2.400 détenteurs de la carte d’artiste qui devraient bénéficier des 459 projets retenus pour 2020”, a-t-il précisé.

En second lieu, un intérêt particulier a été accordé aux porteurs de projets n’ayant pas bénéficié de soutien auparavant, a-t-il poursuivi, relevant que plus de 80% des 459 porteurs de projets retenus en 2020 n’ont pas bénéficié du soutien en 2019.

“Le coup très dur porté par la pandémie à l’activité culturelle laisse beaucoup d’artistes et de collectifs culturels sans carnet de commande ni perspective de mécénat ou de sponsoring”, a fait observer M. El Ferdaous, ajoutant que les dispositifs transversaux mis en place grâce au Fonds Covid-19 ont certes permis à plus 3.700 détenteurs de la carte d’artiste (ancienne ou nouvelle) de bénéficier des dispositifs “TadamonCovid” (Ramed et informel), soit un taux de 70% d’acceptation des dossiers.

Mais l’ampleur des dommages portés au secteur artistique par le coronavirus, a-t-il poursuivi, ont conduit le ministère à mobiliser le Fonds national pour l’action culturelle pour lancer un appel à projets artistiques comme soutien exceptionnel par les adaptations introduites dans le cahier des charges pour faire face aux contraintes à la mobilité et au rassemblement qui ont des répercussions administratives à anticiper et de multiplier le nombre de projets candidats par trois, passant ainsi de 327 projets en 2019 à 1.096 en 2020.

C’est ainsi que le nombre de projets bénéficiaires a été multiplié par trois, pour passer de 155 en 2019 à 459 en 2020, a-t-il signalé, ajoutant que enveloppe globale de 37 millions de dirhams allouée aux arts, bien qu’elle demeure en dessous du record atteint en 2016 avec 40 millions de dirhams, constitue une augmentation de 30% par rapport au soutien accordé en 2019.

Après avoir évoqué les réactions de certains artistes par rapport à la liste des bénéficiaires de soutien accordé au titre de l’année 2020, “qui n’étaient pas sans expressions populistes”, le ministre a précisé que “la transparence de l’action publique est toujours préférable et que les citoyens ont le droit d’accès à l’information, c’est pourquoi les résultats de l’appel à projet 2020 ont été entièrement publiés sur le site du ministère pour préserver la clarté sur l’usage du denier public”.

Sur un autre registre, il a noté que le ministère travaille activement à la dématérialisation du processus d’appels à projets afin d’améliorer la communication avec l’ensemble des parties prenantes, de réduire le volume de papier échangé et de faciliter l’accès au soutien.

“La politique de soutien aux arts est perfectible et le ministère demeure à l’écoute des propositions constructives. Mais les appels à projets ne peuvent pas remplacer la généralisation de la protection sociale annoncée par Sa Majesté le Roi le 29 juillet dernier”, a-t-il également écrit.

M. El Ferdaous a enfin annoncé que le ministère lancera dans les prochaines semaines une consultation avec ses différents partenaires pour préparer la mise en œuvre de ce chantier stratégique et structurant.