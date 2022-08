Soutien aux projets culturels: l’appel à candidature ouvert jusqu’au 31 août (ministère)

jeudi, 25 août, 2022 à 17:26

Rabat – L’appel à candidatures pour bénéficier des subventions de projets culturels dans les domaines de la musique, du chant, des arts de la scène et de la chorégraphie et des arts plastiques et visuels, au titre de la deuxième session de l’exercice 2022, est ouvert jusqu’au 31 août, indique jeudi le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Ces subventions, note le ministère dans un communiqué, sont octroyées dans les domaines de la production artistique et musicale, les projets de promotion et de distribution du produit musical et des chansons, la chorégraphie et les arts de la scène, les résidences d’artistes dans le domaine des arts plastiques et visuels, l’organisation des expositions et des foires des arts plastiques et visuels, la participation aux expositions et aux foires des arts plastiques et visuels et l’acquisition des œuvres d’art.

L’appel à candidature s’adresse à tous les porteurs de projets artistiques, excepté ceux qui ont bénéficié du soutien au titre de la première session, précise la même source, ajoutant que les candidatures sont à déposer exclusivement en format digital, via la plateforme: “http://daam.minculture.gov.ma”.