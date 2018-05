Soutien financier à 23 projets dans le domaine de la musique et des arts chorégraphiques au titre de la 1ère session 2018

dimanche, 20 mai, 2018 à 20:44

Rabat – Quelque 23 projets ont bénéficié d’un soutien financier dans le domaine de la musique et des arts chorégraphiques au titre de la 1ère session de 2018, a indiqué le ministère de la Culture et de la Communication, notant que cet appui s’inscrit dans le cadre de son plan d’action visant à instaurer une industrie nationale de culture et de création.