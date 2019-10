Talha Jibril invité du Forum de la MAP, le 29 octobre, sur le thème “La Vie et l’œuvre d’un correspondant de presse au Maroc”

mardi, 22 octobre, 2019 à 11:02

Rabat – L’écrivain et journaliste Talha Jibril sera, mardi 29 octobre, l’invité du Forum de la MAP, sous le thème La Vie et l’œuvre d’un correspondant de presse au Maroc”.

Cette rencontre, qui aura lieu au siège de la MAP à Rabat à partir de 9 heures, sera l’occasion pour Talha Jibril, installé au Maroc depuis plus de 30 ans, notamment de passer en revue sa longue et riche expérience et débattre du champ médiatique national.

M. Talha Jibril, né à la fin des années cinquante du siècle dernier, a été correspondant dans la région du Maghreb et d’Afrique pour le compte de plusieurs agences de presse et de télévisions. Durant son parcours professionnel, Talha Jibril a occupé le poste de responsabilité dans nombre de journaux et agences de presse puisqu’il a été secrétaire de rédaction dans cinq quotidiens marocains. Il avait également travaillé à Londres et à Washington en tant que responsable de rédaction pour le compte du journal “Asharq al-Awsat”.

Talha Jibril, qui a animé des conférences dans de nombreuses universités marocaines sur la thématique de la presse écrite et électronique, a écrit plusieurs ouvrages dont “Ces premiers jours à Rabat” ou encore “Une presse qui dévore ses enfants”.

Inscrit dans le cadre d’une riche programmation mise en place en commémoration du 60-ème anniversaire de la MAP, l’Agence accorde à cette célébration l’intérêt particulier qui lui échoit à la lumière de la place de proue qu’elle occupe à l’échelle du champ médiatique national. Ce programme comprend, notamment, une série de rencontres portant sur diverses questions liées aux médias et à la presse au Maroc.

La participation du journaliste Talha Jibril à ce Forum s’inscrit dans cette optique en ce sens que, pour célébrer comme il se doit son 60ème anniversaire, l’Agence invite des personnalités de choix du monde médiatique ayant marqué le secteur de l’édition et de la presse. Ce Forum constitue l’occasion idoine pour examiner de nouveaux horizons prometteurs en vue de promouvoir le secteur médiatique national, ainsi que le rôle primordial et constructif de l’Agence dans ce domaine.

La diffusion en direct de cette rencontre sera assurée via MAP-Live sur le site mapexpress.ma et sur les comptes de la MAP sur les réseaux sociaux: Facebook, Twitter et Instagram, de même que la traduction simultanée vers trois langues : le français, l’espagnol et l’anglais.